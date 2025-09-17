壽險業前八月新契約保費6575億元、年增27% 投資型買氣續旺

壽險公會17日公布壽險業2025年前八月保費收入，新契約、續年度與總保費收入持續維持正成長。其中新契約保費收入（加計負債）為6,575.71億元，年增26.9%；續年度保費1兆574.59億元，年增2.3%；總保費收入1兆7,150.29億元，年增10.5%。

壽險公會指出，就新契約保費而言，壽險4,557.16億元占新契約保費的69.3%，較去年同期3,485.3億元增加30.8%；傷害險108.57億元，占1.7%；健康險290.16億元占4.4%，較去年同期減少9.7%；年金險1,619.81億元占24.6%，較去年同期1,277.42億元增加26.8%。

壽險公會分析，傳統型壽險初年度保費收入3,544.51億元，較去年同期2,749.29億元增加28.9%；傳統型年金險初年度保費收入41.36億元，較去年同期31.93億元增加29.5%；整體而言，成長動能主要來自三大因素，第一，美國聯準會（Fed）維持高基準利率，帶動壽險公司調升美元利變型保單宣告利率，提升美元利變型保險商品吸引力與銷售。

第二，因應 IFRS 17 及新一代清償能力制度，壽險公司持續優化商品設計並調整銷售策略，推出合約服務邊際（CSM）較高、資本效率較佳的傳統型保險商品，帶動銷售表現。

第三，增加美元保單部位有助壽險公司平衡資產負債、降低避險成本及匯率風險，進一步提升相關商品銷售。因此，2025年前八月整體傳統型保險商品初年度保費收入3,984.61億元，較去年同期3,201.81億元增加24.4%。

投資型保險商品部分，投資型壽險初年度保費收入1,012.64億元，較去年同期736億元增加37.6%；投資型年金險初年度保費收入（含負債）1,578.46億元，較去年同期1,245.49億元增加26.7%。整體而言，成長動能主要來自三大原因，第一，投資市場氛圍改善，保戶對於類全委標的需求提升，帶動投資型保險商品初年度保費收入成長。

第二，壽險公司持續與銀行通路合作，擴大銷售力道；第三，因應接軌兩制度，壽險公司持續優化投資型保險商品設計，提升市場吸引力，帶動銷售表現。因此，2025年前八月整體投資型保險商品初年度保費收入（含負債）2,591.10億元，較去年同期1,981.49億元增加 30.8%。

以各個通路業績來看，初年度「保費收入+負債」6,575.71億元中，壽險公司本身行銷體系 2,779.16億元占 42.26%；銀行經代保代通路 2,631.83億元占40.02%；傳統保險經紀人、保險代理人僅1,164.71億元占 17.71%。

若以險種資料來看，投資型保險銀行經代保代通路與壽險公司之比率約為0.49：1，而傳統商品健康保險與傷害保險仍以壽險業自己銷售為主力。