瑞銀證券2025台灣企業論壇開幕 聚焦AI與產業轉型新契機

瑞銀證券台灣企業論（UBS Taiwan Summit 2025）隆重開幕，為台灣最受矚目的投資論壇之一。本屆論壇的舉辦時機緊接在國際半導體展（SEMICON Taiwan）之後，與各產業的創新發展相互輝映，參與規模創下歷年新高，吸引超過400名海內外機構投資人共襄盛舉。

今年論壇聚焦生成式人工智慧（GenAI）、半導體產業升級、產業轉型與國際經濟趨勢等前瞻議題，凸顯台灣在全球供應鏈及AI時代的關鍵地位。與會者將深入探討雲端GenAI應用、繪圖處理器（GPU）與特殊應用IC（ASIC）伺服器發展、裝置端AI創新，以及傳統科技產業、非科技產業及台灣市場的最新動態與展望。論壇同時延續瑞銀多年舉辦亞洲科技會議及台灣高峰會的傳統，持續促進全球資本市場與台灣產業的深度交流。

瑞銀投資銀行高級亞洲及大陸經濟學家鄭維慎表示，2025年台灣經濟增長率將達到5%，2026年則為2.9%。這些預測位於市場共識預期的高端，市場共識中位數分別為2025年的4.1%和2026年的2.2%。台灣經濟強勁增長，主要得益於台灣在AI時代技術生產方面的獨特優勢。即使面對外部不確定性，台灣的財政實力仍可為經濟成長提供緩衝。

鄭維慎指出，儘管目前尚未正式宣布貿易協定，且美國對台關稅稅率高達20%，但對半導體產品的豁免仍使加權平均關稅率保持在相對低檔。瑞銀認為仍有可能推動美台貿易協定，涵蓋市場准入、增加採購與更多對美投資等面向。

瑞銀指出，本屆論壇匯聚企業領袖與全球投資人社群，共同探討產業轉型、供應鏈韌性及資本市場新契機。論壇期間，企業與投資人將透過多元交流平台，深入交換產業趨勢與投資觀點，攜手探索台灣市場的未來發展。