快訊

謝欣穎優雅酸「妄語」 王柏傑認分手但「扯他潑酒不能忍」

澳洲男在北捷喝飲料遭制止怒比中指 台籍男亮刀揮舞移送法辦

下班注意！8縣市大雨特報 恐一路下到晚上

瑞銀證券2025台灣企業論壇開幕 聚焦AI與產業轉型新契機

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

瑞銀證券台灣企業論（UBS Taiwan Summit 2025）隆重開幕，為台灣最受矚目的投資論壇之一。本屆論壇的舉辦時機緊接在國際半導體展（SEMICON Taiwan）之後，與各產業的創新發展相互輝映，參與規模創下歷年新高，吸引超過400名海內外機構投資人共襄盛舉。

今年論壇聚焦生成式人工智慧（GenAI）、半導體產業升級、產業轉型與國際經濟趨勢等前瞻議題，凸顯台灣在全球供應鏈及AI時代的關鍵地位。與會者將深入探討雲端GenAI應用、繪圖處理器（GPU）與特殊應用IC（ASIC）伺服器發展、裝置端AI創新，以及傳統科技產業、非科技產業及台灣市場的最新動態與展望。論壇同時延續瑞銀多年舉辦亞洲科技會議及台灣高峰會的傳統，持續促進全球資本市場與台灣產業的深度交流。

瑞銀投資銀行高級亞洲及大陸經濟學家鄭維慎表示，2025年台灣經濟增長率將達到5%，2026年則為2.9%。這些預測位於市場共識預期的高端，市場共識中位數分別為2025年的4.1%和2026年的2.2%。台灣經濟強勁增長，主要得益於台灣在AI時代技術生產方面的獨特優勢。即使面對外部不確定性，台灣的財政實力仍可為經濟成長提供緩衝。

鄭維慎指出，儘管目前尚未正式宣布貿易協定，且美國對台關稅稅率高達20%，但對半導體產品的豁免仍使加權平均關稅率保持在相對低檔。瑞銀認為仍有可能推動美台貿易協定，涵蓋市場准入、增加採購與更多對美投資等面向。

瑞銀指出，本屆論壇匯聚企業領袖與全球投資人社群，共同探討產業轉型、供應鏈韌性及資本市場新契機。論壇期間，企業與投資人將透過多元交流平台，深入交換產業趨勢與投資觀點，攜手探索台灣市場的未來發展。

AI 瑞銀 投資銀行

延伸閱讀

關稅海嘯無薪假人數翻倍 新北49家廠商、348人受影響

長照3.0明年上路醫療接軌長照 衛福部擬試辦計畫盼出院準備縮短至2天

晶片與藥品製造商「利潤空間更大」 川普：關稅稅率將高於汽車的25%

景泰藍轉型 非遺文創掀收藏潮

相關新聞

台幣匯率震盪閃見29字頭 央行守住30元關卡

台幣匯價今日上沖下洗，最後央行守住30元，台幣收在30.065元，小幅升值3.6分。總成交量16.77億美元。

「外資天后」投資長程淑芬傳卸職 國泰金：目前無變動

針對市場傳出消息，指稱昔日有「外資天后」之稱的國泰金投資長程淑芬即將卸任，國泰金今天回應，「目前不會有變動，程淑芬並未離...

央行理監事會放鬆打房未定 銀行超高額信貸補裝修、理財資金缺口

央行明天下午召開第3季理監事會，金融圈普遍預期台灣央行不會跟進美國聯準會（Fed）降息，市場更關注的是明天央行會議是否會...

2年期定存單利率1.331％ 寫17個月新低

中央銀行17日標售250億元2年期定存單，近期新台幣走升，央行進場調節，新台幣市場資金再呈現寬鬆，2年期定存單投標倍數升...

新台幣強勢衝關 再現二字頭升值逾一角

新台幣今日開盤延續強勢表現，在熱錢匯入下開盤在30元關卡遊走，一度來到29.99元，衝破30元大關，再現二字頭，升值逾一...

三大因素加持 國際金價破3700美元再創歷史新高

國際金價昨日以每盎司3725.10美元作收，再度創下史上新高價位，對此法人分析，主要和三大因素相關。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。