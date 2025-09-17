將來銀行大將卡 搭配三個月6%美元定存搶客

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
將來銀行「大將卡」免年費，搶佔出國客市場。圖／將來銀行提供
將來銀行「大將卡」免年費，搶佔出國客市場。圖／將來銀行提供

國際商務差旅需求不斷上升，純網銀將來銀行 NEXT BANK」全新推出的「大將卡」，以海外消費筆筆回饋2.5%無上限、海外ATM提領免手續費，以及最受矚目的「免費機場接送」服務，搭配無任務即可享美元三個月6％無上限的超優利定存。

出入境管理局統計顯示，今年上半年台灣出國人次達逾914萬，較去年同期成長逾1成，顯示無論是科技人才的海外出差，或是家庭、年輕族群的自由行、演唱會追星與親子旅行，國人對海外市場的參與度與日俱增。大將卡以最輕鬆的門檻整合出國必備金融服務，滿足各類旅程需求。

將來銀行表示，大將卡只要達成簡單的月消費條件，就能享有機場專車接送，真正做到「消費滿額就送」，讓出國不必再被複雜規則綁住。

同時，大將卡結合純網銀首創的保險代理服務，透過App就能一指完成旅平險與海外漫遊，讓每一次出差與旅行不僅便捷，還更加安心。將來銀行強調，大將卡免年費、規則簡單，只需完成三種任務之一，即可享有次月海外2.5%、國內 1.5%回饋無上限。無論是白金級財管會員、前月月平均30萬新台幣存款的儲蓄者，還是前月月平均擁有5,000美元活存的資產配置者，都能在最簡單的條件下獲得最實在的回饋。

此外，大將卡也祭出新戶驚喜：核卡後30天內刷8000元，即可獲得限量迪士尼商務登機箱；累積消費滿3萬元，還有機會抽中東京雙人行。

相關新聞

台幣匯率震盪閃見29字頭 央行守住30元關卡

台幣匯價今日上沖下洗，最後央行守住30元，台幣收在30.065元，小幅升值3.6分。總成交量16.77億美元。

「外資天后」投資長程淑芬傳卸職 國泰金：目前無變動

針對市場傳出消息，指稱昔日有「外資天后」之稱的國泰金投資長程淑芬即將卸任，國泰金今天回應，「目前不會有變動，程淑芬並未離...

央行理監事會放鬆打房未定 銀行超高額信貸補裝修、理財資金缺口

央行明天下午召開第3季理監事會，金融圈普遍預期台灣央行不會跟進美國聯準會（Fed）降息，市場更關注的是明天央行會議是否會...

2年期定存單利率1.331％ 寫17個月新低

中央銀行17日標售250億元2年期定存單，近期新台幣走升，央行進場調節，新台幣市場資金再呈現寬鬆，2年期定存單投標倍數升...

新台幣強勢衝關 再現二字頭升值逾一角

新台幣今日開盤延續強勢表現，在熱錢匯入下開盤在30元關卡遊走，一度來到29.99元，衝破30元大關，再現二字頭，升值逾一...

三大因素加持 國際金價破3700美元再創歷史新高

國際金價昨日以每盎司3725.10美元作收，再度創下史上新高價位，對此法人分析，主要和三大因素相關。

