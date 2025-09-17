台幣匯率震盪閃見29字頭 央行守住30元關卡

台幣匯價今日上沖下洗，最後央行守住30元，台幣收在30.065元，小幅升值3.6分。總成交量16.77億美元。

台幣今日開盤一路上揚，盤中一度升破30關卡，最高達29.984元，外資出口商延續拋匯力道，央行盤中不斷調節，維持匯價穩定。匯銀主管表示，早上11時過後有美元大單進場，引導台幣匯率升勢縮減。

到了下午，市場轉趨平靜，匯銀主管認為，央行早盤的調節降低了市場預期心理，「老大出手要尊重」，也因此，下午匯率僅微幅震盪，最後只以小幅升值作收。不過，今晚聯準會預計將降息，國際美元持續走弱，台幣後市仍有看升空間。