快訊

謝欣穎優雅酸「妄語」 王柏傑認分手但「扯他潑酒不能忍」

澳洲男在北捷喝飲料遭制止怒比中指 台籍男亮刀揮舞移送法辦

下班注意！8縣市大雨特報 恐一路下到晚上

「外資天后」投資長程淑芬傳卸職 國泰金：目前無變動

中央社／ 台北17日電
國泰金。 圖／國泰金控提供
國泰金。 圖／國泰金控提供

針對市場傳出消息，指稱昔日有「外資天后」之稱的國泰金投資長程淑芬即將卸任，國泰金今天回應，「目前不會有變動，程淑芬並未離開國泰」。

國泰金說明，程淑芬在2012年加入國泰金，曾享「外資天后」美譽，多次被國際財經雜誌評比為亞洲最佳分析師、全球資產管理業頂尖女性等。

國泰金表示，程淑芬具有投資長才，近年深耕ESG領域，擔任亞洲投資人氣候變遷聯盟（AIGCC）主席，積極推動亞洲機構投資人關注氣候變遷議題，2021年全台灣唯一受邀參加世界氣候高峰會金融代表。

國泰金

延伸閱讀

美將降息台央行不跟進 憂台美利差擴大恐台幣再暴力升值 國泰金下跌

滙豐喊買中信、玉山金

外資續買超270億元！搶進DRAM雙雄逾9.3萬張、台積電也大回血

國泰金蟬聯 TCFD 報告大獎

相關新聞

台幣匯率震盪閃見29字頭 央行守住30元關卡

台幣匯價今日上沖下洗，最後央行守住30元，台幣收在30.065元，小幅升值3.6分。總成交量16.77億美元。

「外資天后」投資長程淑芬傳卸職 國泰金：目前無變動

針對市場傳出消息，指稱昔日有「外資天后」之稱的國泰金投資長程淑芬即將卸任，國泰金今天回應，「目前不會有變動，程淑芬並未離...

央行理監事會放鬆打房未定 銀行超高額信貸補裝修、理財資金缺口

央行明天下午召開第3季理監事會，金融圈普遍預期台灣央行不會跟進美國聯準會（Fed）降息，市場更關注的是明天央行會議是否會...

2年期定存單利率1.331％ 寫17個月新低

中央銀行17日標售250億元2年期定存單，近期新台幣走升，央行進場調節，新台幣市場資金再呈現寬鬆，2年期定存單投標倍數升...

新台幣強勢衝關 再現二字頭升值逾一角

新台幣今日開盤延續強勢表現，在熱錢匯入下開盤在30元關卡遊走，一度來到29.99元，衝破30元大關，再現二字頭，升值逾一...

三大因素加持 國際金價破3700美元再創歷史新高

國際金價昨日以每盎司3725.10美元作收，再度創下史上新高價位，對此法人分析，主要和三大因素相關。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。