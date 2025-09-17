「外資天后」投資長程淑芬傳卸職 國泰金：目前無變動

針對市場傳出消息，指稱昔日有「外資天后」之稱的國泰金投資長程淑芬即將卸任，國泰金今天回應，「目前不會有變動，程淑芬並未離開國泰」。

國泰金說明，程淑芬在2012年加入國泰金，曾享「外資天后」美譽，多次被國際財經雜誌評比為亞洲最佳分析師、全球資產管理業頂尖女性等。

國泰金表示，程淑芬具有投資長才，近年深耕ESG領域，擔任亞洲投資人氣候變遷聯盟（AIGCC）主席，積極推動亞洲機構投資人關注氣候變遷議題，2021年全台灣唯一受邀參加世界氣候高峰會金融代表。