央行理監事會放鬆打房未定 銀行超高額信貸補裝修、理財資金缺口

央行明天下午召開第3季理監事會，金融圈普遍預期台灣央行不會跟進美國聯準會（Fed）降息，市場更關注的是明天央行會議是否會對打炒房措施有所鬆綁。不過，銀行業者因應民眾需求，不少推出拉高額度、拉長天期的高額信貸商品，已有相當於擔保借款的額度，且長天期也可降低每月還款期付金，幫助降低資金負擔，增加資金運用彈性。

房市風險升高加上央行管制不動產貸款集中度，銀行房貸從嚴鑑價，並以鑑價金額核貸，導致民眾普遍感受房貸額度大縮水，但對於信用強度夠好的白領菁英、高資產與中實戶級的貴賓來說，銀行則是提高拉高額度、拉長天期的個人信貸方案，額度最高可達700萬元甚至1,000萬元，天期最長可達10年，對於想補貼房屋裝修費用、投資理財資金調度等，這些超高額信貸，形成另類資金活水。

凱基銀行信貸就推出最高額度1,000萬元，且配合額度增加，貸款天期最長可達10年期，較多數銀行信貸最長7年期更長，以這樣的信貸額度和天期，幾乎可以相當程度替代或者補強有擔保放款。甚至客戶如果真的需要較多資金，除了申辦大額信貸，還可以搭配隨借隨還的速還金，兩者相加最高可貸額度更可達1,100萬元。

遠東銀行則有夢想家信貸，額度最高700萬元，貸款天期最長7年期，遠東銀夢想家信貸對於有房屋修繕、投資理財、購車、結婚、教育、周轉資金、整合負債等需求的族群，都可以善加利用。

安泰銀行則是有最高額度達500萬元的信貸專案，開辦費優惠3,000元起，最低優惠一段式利率2.16%起，還款天期7年期。額度也比一般銀行信貸多在100萬元至300萬元的水準，要高出許多。

銀行業者表示，要申辦較高額度的個人信貸，個人條件舉凡年收入、負債比、信用紀錄等均須達到銀行要求水準，除了本身是高收入一族外，像醫師、會計師、律師等三師人員，如果開設事務所，與其以公司形式申請中小或小微企業等企金貸款，直接申請這種屬於個人金融的高額信貸，可能手續更簡便、取得資金更快，這類族群也成為銀行推高額信貸時鎖定的主力客群。況且房貸緊縮下，房價仍居高難下，買房後想要籌措資金裝潢舒服入住，高額信貸正可適時補足資金缺口。