摩根在台首發00989A 「就要抱久」聚焦美國科技

摩根投信17日宣布跨入台灣的ETF市場，將在台灣發行第一檔主動式ETF「摩根大美國領先科技主動式ETF基金」（00989A），即將在9月30日至10月3日正式募集。

摩根資產管理表示，結合ETF在交易與成本上的優勢，以及摩根在主動式管理上的長期口碑，「摩根大美國領先科技主動式ETF基金」將致力於替投資人創造超額報酬，讓國人在理財上有更多元的投資體驗。

摩根投信董事長唐德瑜表示，儘管台灣ETF的市場競爭已相當激烈，但多數ETF的投資標的都集中在台股或美債，而且主要都是被動式地追蹤指數；所以，摩根投信發行「摩根大美國領先科技主動式ETF基金」的目的，就是結合摩根資產管理在美國科技投資及主動式管理上的優勢，替既有ETF投資人分散投資過度集中的風險，並擴大台灣ETF在布局上的覆蓋範圍。

唐德瑜指出，除了ETF在交易資訊透明度與費率優惠上較其他金融商品更友善，國人對科技股的投資興趣也比其他產業更高，更習慣用定期定額的方式進行長期投資，所以「摩根大美國領先科技主動式ETF基金」的發行，將可同時滿足投資人對「追求超額回報」、「交易便利」與「成本效益」的多重期待。

摩根大美國領先科技主動式ETF基金基金經理人蓋欣聖表示，AI 雖是現今科技的主流，但00989A最大不同點，在於佈局的重點不會只考慮科技七雄，而是擴大到受惠於科技技術革命、而獲得額外成長動能的非科技企業；因為在AI發展已滲透到各個領域的趨勢下，許多非科技相關企業也會加快自身的技術迭代，並開發出新的商業模式。

舉例來說，受惠於AI技術而獲得新增長動能的美國企業Veeva，就屬於生技醫療領域；而大家熟悉的外賣與計程車服務平台Uber，則是屬於工業類股；至於全美最大散戶交易平台Robinhood Market則是屬於金融服務領域；像它們都是受惠於科技技術革新而開發出全新商業模式的案例，且其股價在今年以來的漲幅，也都領先市場討論度最高的科技七雄。