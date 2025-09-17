2年期定存單利率1.331％ 寫17個月新低
中央銀行17日標售250億元2年期定存單，近期新台幣走升，央行進場調節，新台幣市場資金再呈現寬鬆，2年期定存單投標倍數升高至4.78倍，銀行去化資金，使得標加權平均利率同步降至1.331％，再創近17期新低水準，且較去年同期1.465％下降13.4個基本點（1個基本點為0.01個百分點），略低於市場原先預期。
根據央行公布，本期2年期定存單大舉吸引1,194.5億元資金進場投標，投標倍數再上升至
4.78倍，使本期得標比例下降為20.93%。
