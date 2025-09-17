LINE GO 多元支付再升級 攜手 AFTEE 先享後付、支援全平台服務

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

LINE GO，台灣指標性 MaaS（Mobility as a Service）生態圈平台，宣布正式攜手金融科技品牌AFTEE 先享後付，全面串接平台全服務，涵蓋計程車、機場接送、租車、包車、代駕及充電站等各式移動場景。透過「先享服務、後付款」的模式，LINE GO 不僅為用戶帶來更靈活的支付體驗，更以 Social MaaS 生態圈的規模與影響力，推動城市移動支付標準全面升級，加速台灣邁向無現金社會。

隨著全球快速邁向無現金社會，電子支付已成為消費者最關注的焦點之一。根據「2024 年台灣 BNPL 趨勢及使用行為大調查」，超過 80% 的民眾認為「快速便利的支付流程」是消費決策的關鍵，相較 2023 年成長近三成。其中，BNPL 更成為對信用卡存有疑慮或無卡族群的重要解方，展現零摩擦支付在大眾日常消費與交通出行中的高度潛力。

LINE GO 商務長王柏棠表示：「LINE GO 很榮幸成為 AFTEE先享後付 首家合作的移動服務平台。雙方的用戶輪廓高度重疊，這讓 LINE GO 的服務從移動場景延伸至更廣泛的生活消費。此次的合作不僅豐富了 LINE GO 的支付選項，我們也期待運用平台的數據洞察，精準推出符合不同用戶需求的服務。未來，我們將持續攜手各界夥伴，為用戶打造更便利、更全面的城市移動體驗。」

AFTEE先享後付總經理角元友樹表示：「這次雙平台的強強聯手，展現先買後付(BNPL）的彈性應用，能延伸至日常移動等多元場景。未來，我們將以金融科技技術夥伴的角色，協助合作商戶提升營運成效，同時推動更多用戶的使用與擴散，讓生態圈共創更高價值。」

歡慶合作上線，AFTEE先享後付 與 LINE GO 攜手祭出乘車優惠。即日起至11月10日止，AFTEE先享後付 新用戶只要在 LINE GO 平台上使用服務，消費金額現折20%，最高折抵上限100元。除此之外，AFTEE先享後付 更進一步加碼，活動期間只要於 LINE GO 平台任一服務單筆消費滿 800 元並透過 AFTEE先享後付 付款，即可立即折抵 150 元，並於活動期間內消費再加贈 100 元優惠金。

