獲利增長強勁 ESG 企業股票後市看好

美國對各國關稅稅率已於8月大致底定，令市場不安情緒降低，近三個月ESG Leaders指數上漲逾10%。儘管美國10年期公債殖利率近一季走升 ，但隨著關稅不確定性消退，市場風險偏好度上升，進而帶動各債種的利差收斂，近三個月的ESG投資級債指數上漲1.9%，ESG非投資級債指數亦上揚4.4%，而近一年來的ESG債券指數表現均微幅領先非ESG債券指數。

柏瑞投信2025年「洞悉ESG」秋季號報告指出，全球央行已邁入降息循環，且市場預期美國聯準會(Fed)於9月降息，令美國企業貸款壓力得以減緩。此外，觀察美國經濟仍具韌性，企業財報表現穩健，預估全球ESG股票指數今年的EPS成長率，可望超越去年的8.4%來到雙位數的15%，同時優於全球股票指數的11%，長遠來看ESG企業的股票相對於一般企業的股票更具獲利能力。

柏瑞投信表示，今年上半年資金明顯回流全球ESG債券基金，使得全球ESG相關基金的資產規模在6月成長1.5%，累積達到歷史高點的3.4兆美元，占全球基金資產規模約5.9%。隨著ESG債券需求持續回溫，ESG債券4月利差曾短暫回到與一般債券相當，不過隨後又快速收斂回到小幅溢價水準，顯示投資人對ESG相關資產的投資需求仍高。

此外，儘管受到關稅議題干擾，根據Bloomberg統計，今年7月ESG債券指數成分發行企業中，信評被調升家數高於被降評家數，顯示企業基本面依然相對穩健。此外，全球ESG企業債券指數的平均信評為投資等級，信用風險相對較低。

不過，今年市場風險情緒較為樂觀，帶動承擔較多風險的非ESG股票基金(Article 6)表現優於ESG股票基金(Article 8 & 9)。由於漲幅相對疲弱，近期ESG股票基金又轉為資金流出，今年以來亦呈現流出趨勢，主要賣壓來自於美國市場所驅動，但歐洲市場在7月已轉為資金流入，整體流出情形亦有所趨緩。