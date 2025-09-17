中國信託證券主辦「百和興業一KY」 （84041）有擔保可轉債今開始投標

中國信託證券主辦百和興業股份有限公司（開曼）簡稱百和興業-KY（8404）發行之三年期有擔保可轉換公司債「百和興業一KY」（債券代號84041），採競價拍賣方式承銷，17日開始投標，競拍底標價為100元，投標期間為9月17日至9月19日共三個營業日，預計9月23日開標、10月3日於櫃檯買賣中心掛牌。

百和興業一KY發行張數為10,000張，每張面額新臺幣10萬元，共計發行面額10億元，扣除法令規定承銷團應保留自行認購為1,500張，餘8,500張採競價拍賣方式承銷，轉換溢價率105.00%，轉換價格為26.8元，每人最高得標張數合計不超過850張。

百和興業-KY 成立於2006年，主要業務為製造用於成衣、鞋類、3C產品、醫療、運動用品之黏扣帶、織（鞋）帶、鬆緊帶、面料及周邊相關之材料，產品運用層面相當廣泛，與眾多國際知名運動品牌合作。2024年度營收新臺幣70億元，每股稅後純益（EPS）為0.93元，2024年度營收占比各為重緹花網布35.2%、織帶（鞋帶）28.9%、黏扣帶13.9%、鬆緊帶10.9%及其他11.1%。

近期美國關稅政策與匯率波動，對百和興業-KY營運造成短期影響，但預期產業景氣向上走勢不變，近年公司積極布局面料（經編網布等）產能，越南百宏公司為一條龍生產面料廠，具有生產效率優勢，在新產能持續挹注及受惠因應禁止洗產地等轉單效益，未來營運將持續增添新動能。2025年上半年營收新臺幣37.12億元，EPS 0.7元，截至8月營收新臺幣50.4億元，較去年同期增加9.5%，8月單月份營收已恢復至美國關稅政策前水準。

中國信託證券近年積極協助優質企業籌資及進入資本市場，今年預計協助半導體封測服務大廠京元電子（2449）辦理現金增資及IC載板與印刷電路板大廠欣興（3037）辦理可轉換公司債及現金增資，未來中國信託證券將繼續協助具特色及成長潛力的公司深化營運規模，創造臺灣產業榮景。