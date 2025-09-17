將來銀行推「大將卡」海外刷卡2.5%無上限 消費滿額送免費機場接送

隨著AI浪潮蓬勃發展，台灣半導體產業持續在全球供應鏈中發揮關鍵影響力，國際商務差旅需求不斷上升，純網銀「將來銀行 NEXT BANK」全新推出的「大將卡」，以海外消費筆筆回饋 2.5% 無上限、海外 ATM 提領免手續費，以及最受矚目的「免費機場接送」服務，搭配無任務即可享美元三個月6％無上限的超優利定存，全面解決國人出國相關的金融痛點。

出入境管理局統計顯示，2025 年上半年台灣出國人次達逾914 萬，較去年同期成長逾1成，顯示無論是科技人才的海外出差，或是家庭、年輕族群的自由行、演唱會追星與親子旅行，國人對海外市場的參與度與日俱增。將來銀行順應趨勢推出「大將卡」，以最輕鬆的門檻整合出國必備金融服務，滿足各類旅程需求，成為全民走向世界的首選夥伴。

將來銀行表示，大將卡只要達成簡單的月消費條件，就能輕鬆享有機場專車接送，真正做到「消費滿額就送」，讓出國不必再被複雜規則綁住。

同時，大將卡結合純網銀首創的保險代理服務，透過 App 就能一指完成旅平險與海外漫遊，讓每一次出差與旅行不僅便捷，還更加安心。將來銀行強調，大將卡免年費、規則簡單，只需完成三種任務之一，即可享有次月海外 2.5%、國內 1.5% 回饋無上限，無論是白金級財管會員、前月月平均 30 萬新台幣存款的儲蓄者，還是前月月平均擁有 5,000 美元活存的資產配置者，都能在最簡單的條件下獲得最實在的金融回饋。

此外，大將卡也祭出新戶驚喜：核卡後 30 天內刷滿 8,000 元，即可獲得限量迪士尼商務登機箱；累積消費滿 3 萬元，還有機會抽中東京雙人行。將來銀行期許透過大將卡，讓科技人士及商務人士的跨國差旅更便捷，也讓全民的旅遊體驗更有價值，從金融回饋到保險保障，從機場接送到提款免手續費，全面陪伴台灣人暢遊世界舞台。