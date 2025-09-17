美國新一波降息循環即將再起 土洋法人各自看好這四大金控股

金融股今年來受到第2季美國關稅戰全球股災、台幣暴力升值等衝擊，導致獲利表現不一，不少公司仍處衰退。面對美國聯準會（Fed）即將降息，市場將進入降息循環，土洋法人陸續發布對金融股展望，看好金控股包括金控雙

雄富邦金（2881）、國泰金（2882）、中信金（2891）、玉山金（2884）。

根據土洋法人出具研究報告顯示，美Fed即將在台北時間明天凌晨利率會議決議重啟降息，啟動新一輪降息循環，可望帶動銀行業美元資金成本下降，有利於提升銀行端的淨利差與利息收益，另外，美降息也有利於壽險業的長天期美元債券評價損失收斂，且台美利差縮小也有助於壽險業CS經常性避險成本下降。另外，今年第2季新台幣暴力升值，壽險業緊急適用外匯價格變動準備金新制，雖有效減緩匯兌損失衝擊，但也可能對明年配發股息能力產生影響。

本土法人包括凱基投顧、第一金投顧與國泰期貨等，看好銀行獲利成長亮麗的玉山金（2884）、中信金（2891）。凱基投顧針對壽險金控部分則是看好富邦金優於國泰金與台新新光金（2887）。

相對本土法人看好標的以銀行型的玉山金、中信金為多，外資法人花旗環球證券則是調升壽險金控雙雄富邦金與國泰金的投資評等至「買進」，認為銀行股今年來表現優於壽險股，但對壽險族群的看法較為正面，原因包括資本市場回升有利其股息支付能力；匯率因素影響獲利波動程度減低；壽險股受惠於低基期效果，2026年可能有更大上行潛力等因素。