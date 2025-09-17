全球債市轉折點 首選優質債券備受矚目

隨著暑假與勞動節假期落幕，全球債市正式進入傳統發債旺季。9月公司債發行規模預估可達1,500至1,800億美元，加上美國企業繳稅高峰期將有流動性的關係，短期債市波動難以避免。美國30年期公債殖利率一度逼近5%，歐洲及澳洲市場亦面臨同樣壓力。永豐投信指出，面對震盪環境，投資人應將配置聚焦在兼具穩定收益與價值的標的，以強化投資組合的防禦力。

市場雖受短期挑戰，但美國聯準會Fed近期釋出明確利多。美國總統提名具鴿派立場的米倫出任Fed新理事，市場預期將推動更寬鬆的貨幣政策。聯準會主席更在央行年會暗示降息循環已開啟，配合就業市場降溫與通膨趨緩，市場普遍預估明年第一季底前將有3至4碼降息。法人分析，這將有利於中長天期債券的資本利得空間，特別是符合ESG原則的銀行債，在穩定度與永續性上更具吸引力。

永豐投信表示，永豐ESG銀行債15+ETF（00958B）聚焦具優質ESG國際銀行債，違約風險相對低，存續期設計適中，能有效降低利率波動衝擊。在Fed降息循環逐步展開之際，00958B不僅能捕捉資本增值機會，透過配息機制為投資人提供現金流，成為兼顧成長與收益的核心配置工具。

展望後市，永豐投信表示，全球債市正處於關鍵轉折點，短期波動雖難免，市場預期中長期利率下行趨勢，這對債券市場是重大利多。在此投資環境之下，永豐ESG銀行債15+ETF（00958B）結合息收與ESG價值，不僅呼應投資潮流，更符合投資人資產配置需求。對於在波動環境下尋求兼顧防禦與報酬的投資人而言，00958B是值得關注與長期布局的優質選擇。