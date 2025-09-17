中國信託證券主辦百和興業-KY 9/17開始投標

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

中國信託證券主辦百和興業股份有限公司(開曼)（8404）發行的三年期有擔保可轉換公司債「百和興業一KY」（84041），採競價拍賣方式承銷，17日開始投標，競拍底標價為100元，投標期間為9月17日至9月19日共三個營業日，預計9月23日開標、10月3日於櫃檯買賣中心掛牌。

百和興業一KY發行張數為10,000張，每張面額新台幣10萬元，共計發行面額10億元，扣除法令規定承銷團應保留自行認購為1,500張，餘8,500張採競價拍賣方式承銷，轉換溢價率105.00%，轉換價格為26.8元，每人最高得標張數合計不超過850張。

百和興業-KY 成立於2006年，主要業務為製造用於成衣、鞋類、3C產品、醫療、運動用品之黏扣帶、織（鞋）帶、鬆緊帶、面料及週邊相關之材料，產品運用層面相當廣泛，與眾多國際知名運動品牌合作。2024年度營收新台幣70億元，每股盈餘為0.93元，2024年營收占比各為重緹花網布35.2%、織帶（鞋帶）28.9%、黏扣帶13.9%、鬆緊帶10.9%及其他11.1%。

近期美國關稅政策與匯率波動，對百和興業-KY營運造成短期影響，但預期產業景氣向上走勢不變，近年公司積極布局面料（經編網布等）產能，越南百宏公司為一條龍生產面料廠，具有生產效率優勢，在新產能持續挹注及受惠因應禁止洗產地等轉單效益，未來營運將持續增添新動能。2025年上半年營收新台幣37.12億元，每股盈餘0.7元，截至8月營收新台幣50.4億元，較去（2024）年同期增加9.59%，8月營收已恢復至美國關稅政策前水準。

中國信託證券近年積極協助優質企業籌資及進入資本市場，今年預計協半導體封測服務大廠京元電子（2449）辦理現金增資及IC載板與印刷電路板大廠欣興（3037）辦理可轉換公司債及現金增資，中國信託證券將繼續協助具特色及成長潛力的公司深化營運規模，創造台灣產業榮景。

