今年來三類強勢資產優勢出線

富蘭克林投顧指出，今年以來，川普2.0等政策不確定性引發美國例外論擔憂，牽動美元指數自高檔回落，激勵三類非美元資產表現突出，也就是新興市場當地債券、日本股票及黃金貴金屬股票基金。

富蘭克林投顧指出，展望2025年第4季至2026年，預期美國聯準會（Fed）將重啟降息。美國及全球經濟成長放緩，但仍保有韌性，有利全球風險資產多頭續揚。

富蘭克林投顧認為，不同於過去數年美國資產一枝獨秀，隨著Fed降息牽動美國與其他國家間利差縮小，加上美元評價面偏貴、Fed獨立性面臨挑戰，將營造美元弱勢環境，建議投資人增持非美元資產，分散匯率風險之際，也能提高投資組合的多樣性，拓展獲利機會。

以新興市場當地債券基金為例，廣納亞洲、拉丁美洲和非洲貨幣，可受惠美元貶值時的機會，且除了布局新興市場的高殖利率債以外，還可掌握邊境國家改革與轉機題材。

在日本股市方面，富蘭克林投顧指出，日本的投資利基在於通貨膨脹溫和帶動經濟步入良性循環，資金回流及貨幣政策正常化帶動日圓長線看升，公司治理改革則帶動企業價值回升，看好工業、消費、金融、科技通訊等四大主題商機。

至於黃金基金，富蘭克林投顧表示，川普2.0不確定性、央行買盤、地緣政治風險等都帶動黃金需求。Fed降息，美元趨貶，對黃金也是利多。此外，黃金、黃金股票與傳統股債相關性低，納入投資組合可分散風險。就評價面來看，金礦股獲利前景回升，股價仍具吸引力。