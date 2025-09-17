元大金控集團獲台灣永續行動獎三獎項 建構多方共贏生態系

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大金控旗下元大銀行、元大人壽及元大投信，榮獲2025年第五屆台灣永續行動獎(TSAA)3項獎項肯定。(元大金控/提供)
元大金控集團以「成為國際永續標竿企業，積極為後代推動更好的未來」為願景，發揮資金提供者與管理者的影響力，提升整體價值鏈的永續韌性，旗下子公司元大銀行、元大人壽及元大投信榮獲台灣永續能源研究基金會「台灣永續行動獎」(TSAA)三獎項，肯定元大金控集團實踐聯合國永續發展目標的卓越表現。

「台灣永續行動獎」旨在表揚各產業將聯合國17項永續發展目標(SDGs)融入組織文化，實踐永續發展之貢獻，今年邁入第五屆。元大金控集團依循國際永續標準與倡議，帶動子公司及供應鏈深化永續發展而獲表揚。

為推動普惠金融，實踐永續共融，元大銀行以兼具實用性與設計產品策略，鞏固年輕人的黏著度與品牌認同感，縮短金融服務的城鄉及世代落差，針對年輕族群及偏遠地區提出新數位帳戶專屬優惠方案，讓更多民眾享有便利、平等及安全的金融服務，榮獲「SDG10永續共創新未來–銀級」殊榮。

身為台灣資產管理業領頭羊，元大投信首創業界三方議合模式，持續優化ESG資料庫評估模型，由逾400名分析師審核數據，協助經理人掌握風險與機會，建立完善的追蹤機制與績效回饋循環；2024年以淨零目標深化議合，範疇自國內擴及海外並從單一公司升級至集團議合，形塑多方共贏永續生態系，獲「SDG17首創議合·跨域發展-銅級」獎。

元大人壽響應金融防詐政策，制定嚴謹的風控機制、加強保戶關懷措施，建構阻詐防護網，為強化防詐效益，與媒體共同製播防詐影片、發送字體放大版的「元大九笈防詐騙手冊」，啟動「元氣防詐列車」系列活動，規劃年輕世代金融素養課程，提升民眾防詐意識，獲「SDG4防詐教育 守護零距離-銅級」肯定。

