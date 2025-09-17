美將降息台央行不跟進 憂台美利差擴大恐台幣再暴力升值 國泰金下跌

預期美國聯準會（Fed）週三利率決策會議降息底定，週二美股四大指數除費城半導體收漲外，其餘三大指數均開高收跌，台積電（2330）ADR漲0.57%。今天早盤亞股主要指數普遍下跌，台股加權指數下跌超過百點，大型金控權值股國泰金控（2882）股價跌幅重於大盤，反映市場對美降息台幣恐再強勢升值的隱憂再起。

華南投顧指出，台股今天開低後一度拉至平盤附近，最深下跌逾160點，由國巨*（2327）、台塑化（6505） 、嘉澤（3533）支撐大盤，而台積電 （2330）、鴻海（2317）、國泰金則拖累大盤。

國泰金今天股價表現疲弱，目前下跌逾1.5%，股價來到65元附近。市場傳出壽險公會針對美國聯準會將降息，台灣央行不跟進，台美利差再擴大恐重演第2季新台幣暴力升值，因此壽險公會急組專案小組令各會員公司尋求解方，國票投顧分析指出，美啟動降息使新台幣升值壓力攀升，5月初新台幣暴力升值，令握有近21兆元海外投資的壽險業心有餘悸，根據外電與媒體報導壽險公會近期將成立外匯專案小組，希望透過讓壽險公司不需每月將AC部位美債（台

幣負債，美元資產）匯率波動的評價反應在損益表上，並讓保險公司將減少的避險成本放入資本項下用以充實資本，而如果未來金管會可接受通過方案的話，預期將使壽險業損益表的波動收窄，將能有效因應新台幣未來升值的匯損衝擊，主管機關許可否待觀察。

以金控雙雄旗下壽險富邦人壽及國泰人壽來看，富邦人壽2Q25年雖因新台幣升值11%推升避險成本並大幅縮減其獲利，但在申請新制後，截至8月底富邦人壽已新增805億元外價金，並打算增持美債以支應美元保單的投資需求；而國壽2Q25（00657）避險策略優異，使其2Q25避險成本較同業大幅縮減，且未來亦打算加碼海外債券配置，並透過長天期的換匯交易來避險，此外其截至8月底外價金餘額亦超過560億元，公司預估將可支應到新台幣27.5元，預期將能有效應對匯損衝擊。

國票投顧投研部分析，考量2025年獲利動能趨緩，再加上總經不確定性影響金融市場波動，此外2026年接軌新制壽險獲利將著重在經常性收益後，恐將使投資表現較為亮眼的富邦人壽獲利成長空間受限，使目前潛在上漲空間恐相對有限。國泰金部分在2025年稅後純益相較2024年衰退，總經不確定性將壓縮其未來潛在上漲空間，因此國票投顧對雙雄投資評等均維持區間操作建議。