3C 族要小心 南山人壽網路投保iLike 3C特定保障商品組合守護眼睛

台灣平均工時位居全球前段班，長時間、高強度的工作不僅對人體造成極高壓力，對於必須持續盯著手機或電腦的上班族而言，除了對眼睛健康造成潛在危害外，長期久坐或過度使用3C產品也會導致增加如脊椎與手腕的疾病風險。

隨著科技進步與3C產品的普及，民眾急需與現代生活方式相契合的精準保障方案，因此南山人壽推出「南山人壽網路投保 iLike3C 特定保障商品組合」，結合「南山人壽網路投保iLike相挺傷害保險」以及業界第一張網路投保定額健康險商品「南山人壽網路投保iLike3C特定手術健康保險附約」，著重3C使用族群所需眼睛、脊椎及手部保障，以創新商品為台灣民眾提供更精確的健康守護。

根據中華民國眼科醫學會的調查，台灣人每日使用3C產品的平均時數已超過10小時，扣除睡眠時間，台灣人一天之中，幾乎有三分之二的時間都和3C產品為伍。長時間滑手機、追劇、用電腦，已成為現代人的日常，伴隨而來的健康隱憂也日益嚴重，有超過8成民眾表示，在過去一個月內有眼睛不適的情況，包括眼睛疲勞、乾澀、視力模糊等，但多數人面對眼部疾病或不適，大多選擇熱敷休息、自行診斷治療，甚至不予理會。除了眼部問題，長時間使用3C產品還可能導致手部過度勞損、腕部不適，甚至對脊椎造成額外壓力，增加損傷或面臨需施行手術等風險。

洞察數位時代下民眾的健康需求，南山人壽推出專為3C使用族群設計的「南山人壽網路投保 iLike 3C 特定保障商品組合」，此商品組合特別適合長期使用電子產品的上班族、學生及社會新鮮人，擁有「超親切價格、特定手術保障、意外貼心守護」三大特色：一、價格親民：首年年繳保險費最低新台幣882元起，即可獲得特定手術保障及基本意外傷害保障；二、特定手術保障：為3C使用族群設計三項一次性給付的保障，涵蓋眼部、脊椎、手部合計超過百項特定手術及特定處置；三、意外貼心守護：該商品組合同時搭配意外身故與意外失能保障，提供生活與外出雙重防護。

以30歲從事行政工作的族群為例，首年年繳保險費低於新台幣一千元，平均每日不到 3 元，就能享有全年保障，保障內容包括：

・意外身故保險金：新台幣100萬元

・意外失能保險金（依失能等級11級80項） ：新台幣5萬至100萬元

・特定脊椎手術醫療保險金：新台幣3萬元

・特定眼部手術暨特定處置醫療保險金：新台幣2萬元

・特定手部手術醫療保險金：新台幣1萬元

眼睛健康保障需求已是現代人不容忽視的重要課題，「南山人壽網路投保iLike3C特定保障商品組合」結合「南山人壽網路投保iLike相挺傷害保險」以及業界第一張網路投保定額健康險商品「南山人壽網路投保iLike3C特定手術健康保險附約」，著重3C使用族群所需眼睛、脊椎及手部保障。詳細商品內容、給付項目與注意事項，請參閱【南山人壽網路投保中心】商品簡介及保單條款以利了解是否符合自身保障需求，並可隨時依自身需求靈活規劃保障，補足保障缺口。

南山人壽提醒，消費者投保前應審慎暸解本保險商品之承保範圍、除外不保事項及商品風險。購買以上保險商品仍應留意確認保障範圍和給付方式是否符合自身需求，才能有效發揮保險商品風險轉移的功能。以上詳細商品內容、給付相關規範、注意事項及相關警語請參閱商品簡介及保單條款，或與南山人壽保險業務員聯繫、電洽客戶服務中心0800-020-060（地址:台北市信義區莊敬路168號），或至南山人壽企業網站查詢。