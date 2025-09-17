快訊

繼光香香雞買1送1、三商「檸檬炸雞3塊100」！還有韓粉玫瑰拉麵上桌

勞勃瑞福最後身影曝光！過世前半年驚喜客串「暌違6年演出成絕響」

MLB／左打右打都開轟！水手羅利破左右開弓紀錄 雙響砲追平隊史

聽新聞
0:00 / 0:00

新台幣強勢衝關 再現二字頭升值逾一角

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
新台幣升破30大關，央行密切關注熱錢，避免炒匯風氣再起。圖／本報資料照片
新台幣升破30大關，央行密切關注熱錢，避免炒匯風氣再起。圖／本報資料照片

新台幣今日開盤延續強勢表現，在熱錢匯入下開盤在30元關卡遊走，一度來到29.99元，衝破30元大關，再現二字頭，升值逾一角。匯銀人士表示，以台股表現，外資熱錢持續匯入，新台幣升勢很難阻擋，關鍵在於央行是否調節，否則恐怕突破二字頭只是開始。

不過，央行成在八月時說明，下半年新台幣應該不會有上半年強勁升值的局面，因此匯銀人士認為，即便匯價持續走揚，但要看到今年四、五月，單日升值一元的情況也相當困難。然而對於廠商來說，新台幣持續升值也會帶來壓力。因此一般預料，央行會適度調節，降低出口商的匯損。

此外，央行也注意到部分熱錢匯入沒有立即投入股市，為避免炒匯風氣，央行將會密切關注資金匯入的使用是否與申報用途相符。

熱錢 央行 新台幣

延伸閱讀

台積秒填息 台股衝出六亮點…權王引領大盤創紀錄

熱錢狂湧 台幣逼近29字頭…央行緊盯

台股買盤追捧強勢股

台積電加持 高含「積」量ETF績效續航力看俏

相關新聞

新台幣強勢衝關 再現二字頭升值逾一角

新台幣今日開盤延續強勢表現，在熱錢匯入下開盤在30元關卡遊走，一度來到29.99元，衝破30元大關，再現二字頭，升值逾一...

三大因素加持 國際金價破3700美元再創歷史新高

國際金價昨日以每盎司3725.10美元作收，再度創下史上新高價位，對此法人分析，主要和三大因素相關。

南韓機場罷工恐波及中秋連假 產險業公告旅遊不便險承保限制

南韓全國機場勞工聯合工會宣布，自9月19日起發動第一輪全面罷工，若勞資雙方未能達成共識，行動恐一路延續至中秋連假。 此次...

永豐金證券論壇：聚焦降息、AI與半導體三大主軸

永豐金證券舉辦「2025第三季產業投資論壇」，邀請創意、力旺、台燿等11家上市櫃公司與投資法人面對面交流，並安排六場專題...

群益期貨率先關注CME新制 助投資人掌握SPAN 2資金優勢

芝加哥商品交易所（CME Group）自2023年第3季起逐步啟用新一代保證金計算方法SPAN 2（Standard P...

熱錢狂湧 台幣逼近29字頭…央行緊盯

外資持續匯入，美國總統川普又喊話美聯準會（Fed）「更大幅度」降息， 新台幣匯價昨（16）日收盤勁升1.27角，以30....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。