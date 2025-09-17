聽新聞
新台幣強勢衝關 再現二字頭升值逾一角
新台幣今日開盤延續強勢表現，在熱錢匯入下開盤在30元關卡遊走，一度來到29.99元，衝破30元大關，再現二字頭，升值逾一角。匯銀人士表示，以台股表現，外資熱錢持續匯入，新台幣升勢很難阻擋，關鍵在於央行是否調節，否則恐怕突破二字頭只是開始。
不過，央行成在八月時說明，下半年新台幣應該不會有上半年強勁升值的局面，因此匯銀人士認為，即便匯價持續走揚，但要看到今年四、五月，單日升值一元的情況也相當困難。然而對於廠商來說，新台幣持續升值也會帶來壓力。因此一般預料，央行會適度調節，降低出口商的匯損。
此外，央行也注意到部分熱錢匯入沒有立即投入股市，為避免炒匯風氣，央行將會密切關注資金匯入的使用是否與申報用途相符。
