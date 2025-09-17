美元走弱 新台幣早盤強升逾1角挺進29元
市場觀望美國聯準會利率決策與會後聲明，美股漲跌互見，台股早盤陷入震盪，不過美元指數跌破97關卡，支撐新台幣延續升勢，開盤10分鐘便突破30元整數大關，前進29元，最高升抵29.988元，強升1.13角。
9月以來，新台幣受惠於降息預期發酵，美元走弱、台股勁揚以及熱錢湧入等因素支撐，展現凌厲升勢，今天以30.08元開盤後，隨後挺進29元關卡，最高觸及29.988元。
匯銀人士分析，大環境帶領新台幣往升值方向前進，美元走弱、亞幣普漲的情況下，新台幣也跟上升值趨勢，不過29元會加重出口商心理壓力，短線先關注熱錢是否繼續匯入，催動股匯同步上漲，以及出口商有無浮現恐慌性賣壓。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言