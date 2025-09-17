三大因素加持 國際金價破3700美元再創歷史新高

國際金價昨日以每盎司3725.10美元作收，再度創下史上新高價位，對此法人分析，主要和三大因素相關。

法人指出，這三大因素包括了投資人押注Fed將在本周降息並評估未來數月進一步貨幣寬鬆的可能性，和俄烏戰爭歹戲通膨、中東地緣政治風險再起，因此推升金價走高並正式突破3700美元大關，創史上新高價位。

而預期聯準會降息的效應之下，也使得美債跟美元同步走弱。對此法人分析，零售銷售優於預期，一度令美債殖利率走高，不過由於市場預期Fed將在周三的FOMC會議中將重點從通膨的上行風險轉向就業市場的下行風險，並啟動一系列的降息，再加上FOMC會前市場追價意願有限，使美債殖利率很快的收斂漲幅，最後由漲轉跌。

此外，聯準會很可能在美國通膨居高不下之際降息，此將壓低美國實質利率，是美元持續走弱的主要原因，法人也進而指出，反而是歐元表現強勢，主因Zew調查顯示，德國投資人對經濟前景的看法意外好轉，令市場期待ECB將會持續維持利率不變。