新台幣開盤15分鐘內再現29字頭 央行監管炒匯資金

新台幣匯價在開盤15分鐘內，升破30元整數大關，再強升1.07角；15分鐘內最高匯價來到29.994。

外資匯入款及出口商拋匯續推升新台幣走升。

部分外資匯入資金未依申報用途投入市場，反而伺機炒作匯差，引發央行關注。匯銀指出，央行近期已透過外資保管銀行發出提醒，要求資金必須依照申報用途投資，若僅停留帳戶等待匯差套利，將被視為炒匯行為，納入監管範圍。

匯銀分析，央行此舉主要在防堵短線資金衝擊匯市，避免新台幣過度升值，影響市場穩定。除針對外資進行提醒外，央行也同步向出口商提出柔性勸導，呼籲業者分散拋匯，避免集中操作導致台幣升值壓力進一步加劇。

市場人士指出，央行此番動作顯示對資金動向的高度關注，意在抑制短期炒匯風氣，並維持匯率合理穩定，以確保金融秩序不受干擾。