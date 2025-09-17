泰安產險導入 ISO 10002 客訴品質管理系統 落實公平待客

泰安產險為持續深化「以客為尊」的精神，致力發展超高價值的精緻服務。在今年8月經由第三方機構BSI英國標準協會審核通過，取得「ISO 10002客訴品質管理系統」驗證，並於今日(9月16日)舉行授證儀式。不僅象徵泰安產險在客戶申訴處理流程上，已全面與國際標準接軌，更彰顯對公平待客的高度重視與堅定承諾。

除了取得國際認證，泰安產險也積極實踐公平待客與友善服務，推動多項領先業界的措施，包含設立24小時一對一真人客服中心，透過專責團隊即時回應客戶需求；在全台服務據點全力推動以視訊方式為主的「手語翻譯服務、多國語言翻譯服務」協助弱勢及外籍客群無障礙使用金融服務。

同時，泰安產數位服務同步升級，提供「電子保單QR Code語音導讀功能」，幫助視障客戶理解保單內容；官網另設有「金融友善服務專區」，並獲得最高等級「無障礙網頁AAA標章」。泰安產險多元的創新服務，四度獲得金管會「公平待客原則評核排名前25%」，為業界少數多次獲此殊榮的公司。