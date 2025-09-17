南韓機場罷工恐波及中秋連假 產險業公告旅遊不便險承保限制

南韓全國機場勞工聯合工會宣布，自9月19日起發動第一輪全面罷工，若勞資雙方未能達成共識，行動恐一路延續至中秋連假。 此次罷工涵蓋仁川、金浦等15座主要機場，考量中秋假期台灣旅客赴韓人數眾多，國內主要產險公司亦相繼針對旅綜險等發出公告，提醒保戶權益。

第一產險指出，因南韓已於9月9日宣布啟動罷工，若保戶在此日期後才投保旅遊不便險，因罷工造成的「班機延誤、旅程取消或更改」均不在承保範圍。

台灣產險則表示，自9月11日起投保的旅遊綜合險，若因罷工導致班機延誤，將列為「特別不保事項」；旅程取消或變更同樣不符條款。已投保者若有改期或取消需求，可透過官網或原服務人員辦理退費或批改。

泰安產險公告，自9月11日上午10時起新承保的旅遊綜合險，因罷工導致的班機延誤不在理賠範圍，但9月11日10時前完成投保的保戶則不受影響。不過，機場工作人員罷工並未符合旅程取消或更改險的承保條件。

富邦產險針對9月10日17:30前完成投保的保戶，若班機因罷工延誤四小時以上，仍可依規理賠。但若非屬「公共交通工具業者受僱人」罷工，如地勤或安檢人員行動，則不在承保範圍內。「旅程取消險」與「旅程更改險」僅承保因「搭乘之公共交通工具業者的受僱人」罷工而導致的旅程取消或更改。若罷工為機場維護、消防、安檢、地勤或保安人員所引發，則不在保障範圍內。

國泰產險指出，南韓已宣布將啟動機場罷工活動，自宣布後投保之旅遊綜合險，如因該罷工事故所致「班機延誤」，屬保單條款約定之特別不保事項；另參與罷工活動之機場工作人員，非符合保單條款約定「旅程取消、旅程更改」之承保範圍。

產險業者普遍強調，罷工事件已屬公告後事由，新投保人無法獲得相關保障。提醒旅客務必事先檢視保單條款，並隨時掌握航班異動，以降低旅遊風險。