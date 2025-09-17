快訊

繼光香香雞買1送1、三商「檸檬炸雞3塊100」！還有韓粉玫瑰拉麵上桌

勞勃瑞福最後身影曝光！過世前半年驚喜客串「暌違6年演出成絕響」

MLB／左打右打都開轟！水手羅利破左右開弓紀錄 雙響砲追平隊史

南韓機場罷工恐波及中秋連假 產險業公告旅遊不便險承保限制

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

南韓全國機場勞工聯合工會宣布，自9月19日起發動第一輪全面罷工，若勞資雙方未能達成共識，行動恐一路延續至中秋連假。 此次罷工涵蓋仁川、金浦等15座主要機場，考量中秋假期台灣旅客赴韓人數眾多，國內主要產險公司亦相繼針對旅綜險等發出公告，提醒保戶權益。

第一產險指出，因南韓已於9月9日宣布啟動罷工，若保戶在此日期後才投保旅遊不便險，因罷工造成的「班機延誤、旅程取消或更改」均不在承保範圍。

台灣產險則表示，自9月11日起投保的旅遊綜合險，若因罷工導致班機延誤，將列為「特別不保事項」；旅程取消或變更同樣不符條款。已投保者若有改期或取消需求，可透過官網或原服務人員辦理退費或批改。

泰安產險公告，自9月11日上午10時起新承保的旅遊綜合險，因罷工導致的班機延誤不在理賠範圍，但9月11日10時前完成投保的保戶則不受影響。不過，機場工作人員罷工並未符合旅程取消或更改險的承保條件。

富邦產險針對9月10日17:30前完成投保的保戶，若班機因罷工延誤四小時以上，仍可依規理賠。但若非屬「公共交通工具業者受僱人」罷工，如地勤或安檢人員行動，則不在承保範圍內。「旅程取消險」與「旅程更改險」僅承保因「搭乘之公共交通工具業者的受僱人」罷工而導致的旅程取消或更改。若罷工為機場維護、消防、安檢、地勤或保安人員所引發，則不在保障範圍內。

國泰產險指出，南韓已宣布將啟動機場罷工活動，自宣布後投保之旅遊綜合險，如因該罷工事故所致「班機延誤」，屬保單條款約定之特別不保事項；另參與罷工活動之機場工作人員，非符合保單條款約定「旅程取消、旅程更改」之承保範圍。

產險業者普遍強調，罷工事件已屬公告後事由，新投保人無法獲得相關保障。提醒旅客務必事先檢視保單條款，並隨時掌握航班異動，以降低旅遊風險。

罷工 產險 機場

延伸閱讀

日股盤中首次站上45,000點 南韓股市盤中也再創新高

機場公司徵才起薪最高8萬 招募4類職缺共77人

長島鐵路工會罷工推遲 尋求川普調解…通勤族暫避停擺之憂

韓美貿談「魔鬼藏在細節裡」？ FT：南韓不願讓川普決定投資項目

相關新聞

新台幣強勢衝關 再現二字頭升值逾一角

新台幣今日開盤延續強勢表現，在熱錢匯入下開盤在30元關卡遊走，一度來到29.99元，衝破30元大關，再現二字頭，升值逾一...

三大因素加持 國際金價破3700美元再創歷史新高

國際金價昨日以每盎司3725.10美元作收，再度創下史上新高價位，對此法人分析，主要和三大因素相關。

南韓機場罷工恐波及中秋連假 產險業公告旅遊不便險承保限制

南韓全國機場勞工聯合工會宣布，自9月19日起發動第一輪全面罷工，若勞資雙方未能達成共識，行動恐一路延續至中秋連假。 此次...

永豐金證券論壇：聚焦降息、AI與半導體三大主軸

永豐金證券舉辦「2025第三季產業投資論壇」，邀請創意、力旺、台燿等11家上市櫃公司與投資法人面對面交流，並安排六場專題...

群益期貨率先關注CME新制 助投資人掌握SPAN 2資金優勢

芝加哥商品交易所（CME Group）自2023年第3季起逐步啟用新一代保證金計算方法SPAN 2（Standard P...

熱錢狂湧 台幣逼近29字頭…央行緊盯

外資持續匯入，美國總統川普又喊話美聯準會（Fed）「更大幅度」降息， 新台幣匯價昨（16）日收盤勁升1.27角，以30....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。