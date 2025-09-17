永豐金證券論壇：聚焦降息、AI與半導體三大主軸

永豐金證券舉辦「2025第三季產業投資論壇」，邀請創意、力旺、台燿等11家上市櫃公司與投資法人面對面交流，並安排六場專題演講，聚焦人工智慧（AI），半導體先進供應鏈，與次世代核能商機，邀請產業專家深入剖析熱門議題。

展望國際主要市場利率政策方向，永豐金證券表示，隨著美國聯準會（Fed）9月降息預期升溫，多項經濟數據多空交錯，市場觀望氣氛濃厚。投資人高度關注9月FOMC（聯邦公開市場委員會）會議，市場普遍預期美具有降息1碼空間，將可望為長期處於高利率環境的美國經濟注入活水，舒緩企業成本壓力，提振消費動能，並降低美國政府利息支出負擔。但對美國潛在停滯性通貨膨脹風險，投資人仍要保持審慎。

台灣8月出口584.9億美元，連續四個月改寫歷史新高，AI商機成為剛性需求，並帶動廠商投資意願維持強勁。只是川普關稅政策不確定性高，需觀察對企業獲利實質影響，目前已抑制消費信心，7月零售業營業額連四月呈負成長。永豐金證券建議，投資人聚焦佈局AI相關供應鏈及台積電供應鏈，以把握長期成長契機。

香港聚芯資本管理合夥人陳慧明在論壇中指出，半導體產業資本支出成長主要由AI驅動，CSP因競爭加劇，預期2026年將持續擴大投資，台積電明年資本支出預估成長約10%，將聚焦於2奈米製程及CoWoS。

陳慧明指出，隨著輝達成長動能可能趨緩，市場焦點逐漸轉向ASIC，其中TPU與AWS的發展備受關注。AI未來發展，趨勢將轉向實體應用，例如機器人與自駕車，GPT-5的個人化能力、低錯誤率與多模態模型發展，將持續推升算力需求，惟在自駕車領域，法規鬆綁將是推動市場快速成長的關鍵。

永豐金證券基於三原因，建議投資人可在指數拉回時逢低布局，把握投資良機。第一，全球產業正在消化與調整美國川普關稅政策後的營運策略，對投資人關稅不確定性正逐步消除；第二，如美國進入降息循環，可望挹注市場資金活水；第三，中長期在美國企業獲利成長強勁帶動，全球股市有機會緩步墊高。