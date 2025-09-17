小心金融歧視／特殊弱勢 不應該「殺無赦」

中正大學法律系副教授洪令家指出，純粹商業化的運作，不可能沒有歧視，不如正視其無可避免的存在，但是，要為特殊弱勢者，設計更具補償性的制度安排，不要對他們「殺無赦」。

洪令家曾任金融評議中心總經理，長期關注弱勢者的金融問題。她表示，在美國，雖然早有禁止歧視的相關立法，但據美國學者研究，真實的歧視，並未根本改善，歧視問題也從未消失。

洪令家認為，金融機構是營利單位，雖然主管機關屢屢要求落實普惠金融、公平待客，但是從實務上來看，「銀行的VIP大戶，就是可以享受到銀行更多的優惠，賺到更多錢，」「超級有錢的人到券商下單，一次就是幾億元，對照一張台積電股票也買不起的人，從本質上，就不可能被公平對待。」

又如近期傳出，有公股行庫拒貸「新青安」給收入不足150萬元者，「這件事讓大家知道，窮人很難借錢，這難道不算是歧視嗎？」

她認為，與其遮遮掩掩，不如正視社會上就是有歧視問題，但是針對特殊弱勢，政府要重視公共政策的介入，比如參考小額終老保險等方式，針對高齡者、低收入者、罹病者等族群，提供保障與資源。

玉山銀行消金處資深協理蔡宗樺手繪了一張他理想中的「反歧視金三角」，頂點是政府政策，左下角是金融機構，右下角是消費者，「要落實反歧視，每一角都不可或缺，」例如，政府可透過獎勵或補貼，鼓勵金融機構推出反歧視商品，金融機構以行動支持，消費者本身也要對反歧視有一定認識。

Lydia AI共同創辦人李俊毅也提到，AI年代如果要用數據解決問題，需要業者把資安做好，消費者也要能識讀AI，「我們發現大家對『AI健康分』的認識還是非常低，我們正努力讓消費者習慣『授權』提供資料。」