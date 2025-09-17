小心金融歧視／推動AI健康分 拒保族重燃新希望

「健康分的初衷，不是用來淘汰，而是在被拒保的族群裡，看誰可以拉回來，」Lydia AI共同創辦人李俊毅十年來在台灣推動「健康分」。健康分以AI分析數據，經民眾授權，還可介接健保資料，針對個人重大疾病發生率做風險評估。國內已有保險公司採納「健康分」，讓吃過「保險閉門羹」的人，還有另一條路可走。

金融反歧視議題逐年受到關注，歐盟十年來取消性別定價，從「精算公平」走向實質「社會公平」；台灣的改變也正在發生：健康分就是一個不讓「過去病歷決定未來保費」的科技工具。

李俊毅說，國內外保險公司近年都面臨理賠率不斷上升，甚至賣100元保單，要理賠200元的窘境，很多公司乾脆不保不賠，但不是每個生過重病的人，就不能投保，「健康分是一種新數據，可供保險公司作為核保參考。」

他以個人經驗為例，小時候有氣喘，長大後跟父親、已故龍巖創辦人李世聰一樣，在28歲時確診白內障，這些「健康史」讓他不容易在台灣買到合理價位的保險，但是透過健康分，他沒被拒保，也沒面臨高額加費。

風險評估更精準

他表示，拒保代表保險公司劃了一個族群，說我不要，但問題是，人的健康不會一成不變，如果消費者的健康，可持續進步，為何不能得到相等的保險待遇？這樣不公平！

保誠人壽客戶暨營運長謝宜生也說，年齡不是決定健康的唯一因素，他曾碰過年輕保戶血壓高，體況未必比年長者好。保誠集團在新加坡設有AI實驗室，讓新興技術可以用來實踐反歧視。

玉山、永豐銀行同樣以AI實驗證明，一群循傳統途徑借不到錢的高風險族群，放貸後違約率很低，因此開拓了新客群。

銀行貸款新途徑

金管會核准玉山、永豐、王道（2897）三家銀行，試辦運用AI財務模型估算平均月收入，讓無法提供財力證明的人，可以跟銀行貸款。

完成第一階段試辦的玉山銀行消費金融處資深協理蔡宗樺表示，半年來，玉山提供300位客戶貸款，他們當初就算臨櫃辦貸款也過不了；有位律師助理借到錢還來留言，他的律所通常要等專案結束，才會付他薪水，因為沒有固定月薪，他到處碰壁，所幸在玉山試辦計畫中貸到錢。

AI降低了一些特殊境遇者的金融排斥感，永豐也推出移工信貸。永豐銀行資深副總黃品睿說，外籍移工在台申貸不易，「我們透過企業客戶了解移工，做好KYC（了解客戶）與風險控管，平時也留意勞動部的逃逸外勞註記。」

對一般銀行來說，要承接弱勢族群的風險相對高，要能接住他們，就得看銀行是否願意投入成本跟心力。

玉山曾為了一封信，改變對客戶的稱謂。玉山銀行顧客服務處長彭俊宏說，有一年客戶寫信來，提到玉山的信函，會註明某先生或某女士收，但是他合法性別跟心理性別不一致，在公司收到信，讓他很困擾，從此，玉山寄給客戶的信件，就多了一道斜線：「先生／女士收」。

歧視在隱微處發生，透過辨識與行動，就有機會扭轉。