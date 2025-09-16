颱風吹出光電風險 銀行貸款趨嚴

丹娜絲颱風破壞太陽能設施，造成光電板散落各處，也讓借錢給光電業者的銀行「膽顫心驚」，紛紛把承作太陽能授信的條件拉高，以做好風險控管。

太陽能聯貸案在兩年前風起雲湧，尤其漁電共生的案場最盛行，由於太陽能發電也是國家綠能發電政策的重要一環，但很多銀行不敢承作離岸風電的聯貸案，因此改作太陽能聯貸案作為「永續金融」成果，丹娜絲颱風重創南部，銀行業者形容場景是「太陽能電板滿天飛」，讓銀行驚覺授信風險也很高。

金融圈人士說，銀行拉高太陽能授信案主要有兩大方向，首先，要求施工品質必須紮實，尤其是抗風度，包括承包商過去的經歷背景、承作實績，銀行都要檢視；其次，要求業者必須拉高保險水位，換言之，必須有「足額保險」，定義為至少得把「重置成本」納入保額，一旦太陽能設置被颱風或地震損毀，至少保險理賠給付必須足以支應重蓋光電板。

除了颱風這類天災，也有銀行業者指出，包括政治勢力或地方勢力介入漁電共生、太陽能發電產業傳聞不斷，因此這個產業應該到了要洗牌整理的時候，希望整理完之後，產業狀況會比較健康。

身兼太陽光電產業永續發展協會理事長的大亞集團董事長沈尚弘表示，丹娜絲颱風造成嘉南一帶光電板脫落，應視為單一個案，主因水面型基礎不牢固；他並語重心長說：「社會不應用敵視心態看待漁電共同發展」。

沈尚弘說，發生光電板被強風吹起倒成一片，多半是水面型的案場，多數漁電共生案因基樁穩固，雖有破片等毀損情況，但影響相對輕微。

沈尚弘認為，政府提倡漁電或發展其他風電等綠能，不應以防弊心態看待所有開發業者，過去確有假養殖真種電的不肖業者，但畢竟只是少數，多數光電業者都恪遵法規在經營。

經濟部能源署則表示，銀行根據不同的貸款對象，也會有不同的貸款條件，所以還是要看個案，不過，目前並沒有業者向能源署反映資金有周轉有困難。