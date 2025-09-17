熱錢狂湧 台幣逼近29字頭…央行緊盯

外資持續匯入，美國總統川普又喊話美聯準會（Fed）「更大幅度」降息， 新台幣匯價昨（16）日收盤勁升1.27角，以30.101元收盤，近一個月新高，成交量放大至19.78億美元，匯銀估外資匯入約8億、9億美元。匯銀預測，新台幣今日可能就會在盤中見到「29」字頭。

不過據了解，部分匯入資金未按照申報用途投資股市，而是伺機炒作匯差，為杜絕炒匯風氣，金融圈人士透露，央行已發出提醒，要求資金要依申報用途投資，避免台幣過度升值，並防堵短線套利資金衝擊匯市。

新台幣不到兩周時間升值幅度高達2%。據表示，央行透過外資保管銀行發出提醒，若外資匯入卻未依申報用途進行實際投資，而是將資金停留在帳戶等待匯差套利，將被視為炒匯資金，列入監管範圍。同時，央行也對出口商進行柔性勸導，提醒廠商避免集中拋匯，增加升值壓力。

觀察近期盤勢，央行操作手法多樣，除過往多在尾盤調節，壓制匯價收盤升幅；也嘗試轉為全天密切控管，盤中就不斷調節。對此，因處於理監事會前緘默期，央行不對市場狀況回應，僅強調匯率照市場供需決定。

統計外資昨買超台股270億元，匯銀分析，昨日上午就出現大量外資匯入，與前幾日集中在下午匯入情況不同，台積電股價昨創新高，也吸引外資進場買股，成為推升新台幣重要因素。

匯銀主管表示，出口商因預期新台幣可能升破30元價位，昨天出現恐慌性拋匯，至於進口商買盤意願低落，市場主要美元買家為央行，央行近幾日幾乎都會進場調節，且不限尾盤。出口商昨日拋售美元量雖較以往多，但整體外資匯入量仍是推升新台幣主要力道。

此外，一個月期NDF折價約為100點，較之前70~80點擴大，顯示市場對台幣升值預期增強。

新台幣跟隨亞洲貨幣升值，亞幣昨天升最多為韓元。新台幣昨日升值幅度為0.42%，美元指數貶0.45%。