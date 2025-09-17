快訊

相對論／致照顧者的故事 林靜芸：眾人回響喚醒林芳郁

雙颱接力！「米塔」明生成、「樺加沙」成颱機率達90% 對台具威脅

聽新聞
0:00 / 0:00

熱錢狂湧 台幣逼近29字頭…央行緊盯

經濟日報／ 記者任珮云藍鈞達／台北報導
外資持續匯入，美國總統川普又喊話美聯準會（Fed）「更大幅度」降息， 新台幣匯價16日收盤勁升1.27角，以30.101元收盤。聯合報系資料照
外資持續匯入，美國總統川普又喊話美聯準會（Fed）「更大幅度」降息， 新台幣匯價16日收盤勁升1.27角，以30.101元收盤。聯合報系資料照

外資持續匯入，美國總統川普又喊話美聯準會（Fed）「更大幅度」降息， 新台幣匯價昨（16）日收盤勁升1.27角，以30.101元收盤，近一個月新高，成交量放大至19.78億美元，匯銀估外資匯入約8億、9億美元。匯銀預測，新台幣今日可能就會在盤中見到「29」字頭。

不過據了解，部分匯入資金未按照申報用途投資股市，而是伺機炒作匯差，為杜絕炒匯風氣，金融圈人士透露，央行已發出提醒，要求資金要依申報用途投資，避免台幣過度升值，並防堵短線套利資金衝擊匯市。

新台幣不到兩周時間升值幅度高達2%。據表示，央行透過外資保管銀行發出提醒，若外資匯入卻未依申報用途進行實際投資，而是將資金停留在帳戶等待匯差套利，將被視為炒匯資金，列入監管範圍。同時，央行也對出口商進行柔性勸導，提醒廠商避免集中拋匯，增加升值壓力。

觀察近期盤勢，央行操作手法多樣，除過往多在尾盤調節，壓制匯價收盤升幅；也嘗試轉為全天密切控管，盤中就不斷調節。對此，因處於理監事會前緘默期，央行不對市場狀況回應，僅強調匯率照市場供需決定。

統計外資昨買超台股270億元，匯銀分析，昨日上午就出現大量外資匯入，與前幾日集中在下午匯入情況不同，台積電股價昨創新高，也吸引外資進場買股，成為推升新台幣重要因素。

匯銀主管表示，出口商因預期新台幣可能升破30元價位，昨天出現恐慌性拋匯，至於進口商買盤意願低落，市場主要美元買家為央行，央行近幾日幾乎都會進場調節，且不限尾盤。出口商昨日拋售美元量雖較以往多，但整體外資匯入量仍是推升新台幣主要力道。

此外，一個月期NDF折價約為100點，較之前70~80點擴大，顯示市場對台幣升值預期增強。

新台幣跟隨亞洲貨幣升值，亞幣昨天升最多為韓元。新台幣昨日升值幅度為0.42%，美元指數貶0.45%。

央行 外資 新台幣

延伸閱讀

台幣再次衝關30元關卡！收30.101元 升值1.27 角

國泰台大團隊解析 今年沒有降息空間

14個交易日新高！新台幣今升1.42角收30.38元 匯銀主管分析2主因

外資、出口商力道加持 新台幣早盤勁升1.27角 午盤收30.395元

相關新聞

台幣急升 央行盯炒匯熱錢

近期熱錢大舉湧入推升台股，台幣強勁升值。據悉，部分資金未按照申報用途進入股市投資，而是伺機炒作匯差，為杜絕炒匯風氣，金融...

熱錢狂湧 台幣逼近29字頭…央行緊盯

外資持續匯入，美國總統川普又喊話美聯準會（Fed）「更大幅度」降息， 新台幣匯價昨（16）日收盤勁升1.27角，以30....

小心金融歧視／推動AI健康分 拒保族重燃新希望

「健康分的初衷，不是用來淘汰，而是在被拒保的族群裡，看誰可以拉回來，」Lydia AI共同創辦人李俊毅十年來在台灣推動「...

小心金融歧視／保費上漲 引發社會陣痛

歐盟是全球首屈一指的人權領頭羊，2011年，歐盟法院作出一道判決：即使有統計證據顯示，性別與風險具相關性，保險商品也不得...

小心金融歧視／演算法偏見 須矯正

AI的誕生，有助解決一部分的社會問題，不過，AI的「先天缺陷」，如幻覺或者偏見，也需要「人」很有意識的去矯正。

小心金融歧視／特殊弱勢 不應該「殺無赦」

中正大學法律系副教授洪令家指出，純粹商業化的運作，不可能沒有歧視，不如正視其無可避免的存在，但是，要為特殊弱勢者，設計更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。