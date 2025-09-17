陽信銀一口氣買士林三店面 最快年底開設分行

為提高自有行舍比率，陽信銀行指出，將以4.46億元買下台北市士林夜市口「圓山一號院」三間店面，約220坪左右，做為銀行分行，預計今年第3季末、第4季初完成產權過戶，最快今年底正式開幕。

陽信銀行董事長暨台北市不動產開發公會理事長陳勝宏昨（16）日證實此事，該店面位置走路到捷運站僅五分鐘，加上人潮多，地段、人流優勢，有助銀行深耕和拓展業務，在分行業務考量下，決議以4.46億元買下三間店面做為分行據點，交易案已通過董事會決議。

陽信銀行總經理丁偉豪說，陽信銀行前身為陽明山信用合作社，士林分行算是「起家厝」，為讓客戶、員工有更舒適、更寬敞的環境，花了三年以上時間找尋新行舍地點，最後找到「圓山一號院」的邊間三間店面。

2012年港商豐泰地產以21.2億元包下士林夜市口「圓山一號院」八間店面，惟持有期間因士林夜市商圈人潮走下坡，YOSEI、摩曼頓等租客相繼撤出，豐泰地產蒙生轉手出脫之意，但因遲遲無誠意買方接手，讓部分店面空置。

豐泰地產此次釋出三間店面總價4.46億元。根據實價登錄資料顯示，三間店面為台北市基河路35、37、39號，一樓加上二樓每間成交價逾2.2億元，坪數約75.51坪至77.46坪；市場估算，該店面交易一樓和二樓平均每坪成交均價達276萬元，總計這三間店面，豐泰地產就賠了2.24億元，跌價幅度逾三成。

扣除已出售予陽信銀行的三間店面，豐泰地產手中還有五間店面，接下來是否會再釋出，受到市場關注。

陽信銀行表示，該行長期深耕台灣，多年來目標希望提高行舍自有率，使得銀行營運風險可控，因此當有合適的標的就會買下，包含楠梓分行、五股分行、大里分行、雲林分行、萬華分行等部分分行都陸續完成遷移，原則上會選擇離舊有行舍1公里內的地點。

陽信銀行指出，目前國內分行八成以上皆為自有行舍，全國總分行家數達108家，遍及各主要縣市行政區。



