兆豐金董事長董瑞斌 續掌銀行公會

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
兆豐金控董事長董瑞斌。記者朱漢崙/攝影
銀行公會昨（16）日召開理監事會，由兆豐金（2886）董事長董瑞斌續任理事長。金管會主委彭金隆出席致詞時，聚焦「亞洲資產管理中心」與「防詐」兩大議題，強調銀行業須「先坐穩再做大」，才能在金融創新與風險防控間取得平衡。

彭金隆表示，亞資中心是台灣金融業新起點，但國際標竿市場皆累積數十年經驗，台灣不能急於求成。他提醒，銀行參與高雄專區須重秩序、守紀律，讓社會建立安全信任感，金管會才會持續開放境外資產管理分公司與跨境業務。他並呼籲業界積極培養人才，累積基礎後再擴張，避免冒進。

在防詐方面，彭金隆提出三大原則，第一，風險基礎方法（RBA），針對高風險族群加強防堵；第二，適度通報，讓客戶明白處理方式；第三，即時調整，銀行應依實際情形滾動檢討調整阻詐機制，讓阻詐更有效也更合理。

董瑞斌表示，公會已新成立「防範金融詐騙委員會」，結合金融機構、檢警及科技業者，共同建立阻詐平台，並推動同業共享風險訊息，避免受害人換到其他銀行再受騙。他強調，防詐是動態工作，必須與詐團「即時對抗」。針對亞資中心，董瑞斌也呼應彭金隆「坐穩再做大」原則，每家銀行應先評估風險承擔與人才儲備，再尋求業務擴張。

彭金隆最後提及，美國自4月啟動對等關稅以來，國內產業面臨極大挑戰，期勉銀行業勿雨天收傘，協助企業度過難關。

董瑞斌 金管會 銀行業

