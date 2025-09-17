快訊

打詐...新增轉帳戶名顯示機制

經濟日報／ 記者黃于庭廖珮君／台北報導

為推動防詐與減少轉帳錯誤風險，金管會指出，已請銀行公會和財金公司研議推動網路銀行或行動銀行轉帳，在第一階段新增「受款戶戶名顯示機制」，讓民眾在轉帳輸入完整帳號時，可看到部分戶名資訊，以利檢核，避免轉錯帳戶或遭到詐騙。

首波約32家銀行將於9月底前率先修改行動銀行或網路銀行擇一上線，ATM則因修正費時，預期年底前跟進。

金管會銀行局副局長王允中指出，過去民眾在轉帳時僅能輸入帳號，若帳號錯誤或遇到詐騙集團僅提供帳號，常導致轉錯或受騙，因此研議在轉帳時加入顯示受款人戶名機制，新措施上路後，系統會在匯款人輸入帳號後，自動跳出部分戶名資訊。

例如「王〇中」，讓匯款人比對受款人是否正確，以降低誤轉風險，加強防詐效果。

依據財金公司規劃，整體目標是今年底前全面完成上線。不過王允中表示，由於該機制涉及技術面修改，首波是32家金融機構，包含八大公股銀和中華郵政，於9月底前完成網銀或行動銀行擇一修正，但若銀行能同步完成，亦可同步開放。

網銀 金管會 詐騙集團

相關新聞

台幣急升 央行盯炒匯熱錢

近期熱錢大舉湧入推升台股，台幣強勁升值。據悉，部分資金未按照申報用途進入股市投資，而是伺機炒作匯差，為杜絕炒匯風氣，金融...

熱錢狂湧 台幣逼近29字頭…央行緊盯

外資持續匯入，美國總統川普又喊話美聯準會（Fed）「更大幅度」降息， 新台幣匯價昨（16）日收盤勁升1.27角，以30....

小心金融歧視／推動AI健康分 拒保族重燃新希望

「健康分的初衷，不是用來淘汰，而是在被拒保的族群裡，看誰可以拉回來，」Lydia AI共同創辦人李俊毅十年來在台灣推動「...

小心金融歧視／保費上漲 引發社會陣痛

歐盟是全球首屈一指的人權領頭羊，2011年，歐盟法院作出一道判決：即使有統計證據顯示，性別與風險具相關性，保險商品也不得...

小心金融歧視／演算法偏見 須矯正

AI的誕生，有助解決一部分的社會問題，不過，AI的「先天缺陷」，如幻覺或者偏見，也需要「人」很有意識的去矯正。

小心金融歧視／特殊弱勢 不應該「殺無赦」

中正大學法律系副教授洪令家指出，純粹商業化的運作，不可能沒有歧視，不如正視其無可避免的存在，但是，要為特殊弱勢者，設計更...

