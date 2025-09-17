打詐...新增轉帳戶名顯示機制

為推動防詐與減少轉帳錯誤風險，金管會指出，已請銀行公會和財金公司研議推動網路銀行或行動銀行轉帳，在第一階段新增「受款戶戶名顯示機制」，讓民眾在轉帳輸入完整帳號時，可看到部分戶名資訊，以利檢核，避免轉錯帳戶或遭到詐騙。

首波約32家銀行將於9月底前率先修改行動銀行或網路銀行擇一上線，ATM則因修正費時，預期年底前跟進。

金管會銀行局副局長王允中指出，過去民眾在轉帳時僅能輸入帳號，若帳號錯誤或遇到詐騙集團僅提供帳號，常導致轉錯或受騙，因此研議在轉帳時加入顯示受款人戶名機制，新措施上路後，系統會在匯款人輸入帳號後，自動跳出部分戶名資訊。

例如「王〇中」，讓匯款人比對受款人是否正確，以降低誤轉風險，加強防詐效果。

依據財金公司規劃，整體目標是今年底前全面完成上線。不過王允中表示，由於該機制涉及技術面修改，首波是32家金融機構，包含八大公股銀和中華郵政，於9月底前完成網銀或行動銀行擇一修正，但若銀行能同步完成，亦可同步開放。