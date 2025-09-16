快訊

「1996台海危機期間 開啟台美高層對話」前資政丁懋時辭世 享耆壽99歲

于朦朧墜樓身亡5天！後事辦完母首發聲 親曝：非他殺是意外

奧斯卡得主勞勃瑞福過世享壽89歲 川普哀痛發聲「曾是最當紅影星」

聽新聞
0:00 / 0:00

彭金隆呼籲銀行助產業因應關稅衝擊 不要雨天收傘

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會主委彭金隆今天出席銀行公會會員代表大會致詞時呼籲，銀行助產業因應關稅衝擊，不要雨天收傘。圖／銀行公會提供
金管會主委彭金隆今天出席銀行公會會員代表大會致詞時呼籲，銀行助產業因應關稅衝擊，不要雨天收傘。圖／銀行公會提供

銀行公會今天召開會員代表大會，順利完成新的理事長和理監事的選任，由現任銀行公會理事長的兆豐金控董事長董瑞斌，繼續出任銀行公會理事長，金管會主委彭金隆致詞時指出，美國的對等關稅使得台灣產業面臨極大困難，期待銀行勿雨天收傘。他特別強調，銀行在過去有很多支持產業的經驗，雖不知本次受影響多深多長，但仍期勉銀行盡最大努力協助產業度過難關，更建立社會對銀行的信賴。

彭金隆接著對房貸問題指出，很多銀行面臨龐大壓力，尤其公股行庫本身兼負政策任務，問題雖難以立即解決，仍請銀行優先支持民生貸款，無論金管會或央行皆希望銀行持續調整放款結構。

銀行公會理事長董瑞斌在致詞時也表示，公會配合執行亞洲資產管理中心–高雄專區計畫，已就Lombard Lending、保單保費融資等試辦業務研提相關意見供主管機關參考。他也表示，銀行公會將配合10月臺灣週與銀行局合辦論壇，俾利銀行資產管理服務質量的整體提升；同時為防範詐騙保護人民財產安全，配合行政院完成「詐欺犯罪危害防制條例」，公會協助金管會就金融防詐措施授權子法部分研議存款、電子支付帳戶、信用卡業務等相關規範，後續依金管會發布辦法，協助完成照會及聯防通報作業配合事項；並建立同業間阻詐技術分享平台，透過彼此經驗分享促進金融同業相互學習共同阻詐。

而對於銀行執行阻詐，由於被誤殺的民怨四起，因此彭金隆也特別提醒銀行要注意落實三項原則，包括一、RBA(風險基礎方法)原則：阻詐措施應針對高風險族群採取高打擊作法，盡量避免無差異措施；二、適度通報原則：銀行應適時通知或公告客戶，使客戶瞭解後續處理方式；三、即時調整原則；銀行應依實際情形滾動檢討調整阻詐機制，讓阻詐更有效也更合理。

董瑞斌指出，銀行公會已成立「防範金融詐騙委員會」，結合金融界、司法機關及科技業者群策群力，來強化打詐的效能。

金管會 董瑞斌 兆豐金控

延伸閱讀

金管會彭金隆：亞資中心勿急求快 銀行打詐須落實三原則

台股站上2萬5192點創新高 卓揆：為所有投資人拍掌鼓勵

政大辦氣候財務評鑑

南山人壽永續健康論壇／金管會：化挑戰為機會

相關新聞

金管會公布ICS最新四分類資本等級 級距分類大鬆綁

金管會今日正式公布攸關推動保險業新一代清償能力制度取代現行保險風險資本額（RBC）制度的「保險業資本適足性管理辦法」修正...

非臨櫃匯款顯示受款人戶名 第一波9月底32家銀行全面上線

為了強化打詐效能，金管會再推出新措施，銀行局副局長王允中指出，非臨櫃匯款包括用行動銀行、網路銀行，和用ATM三種不同的方...

美元定存 將來銀推出限時高利優惠…年息喊到12%

美國聯準會9月將啟動降息循環，隨著美元走勢出現轉折，國銀嗅到投資人對美元資產需求升溫，紛紛推出美元定存高利專案搶市。

彭金隆呼籲銀行助產業因應關稅衝擊 不要雨天收傘

銀行公會今天召開會員代表大會，順利完成新的理事長和理監事的選任，由現任銀行公會理事長的兆豐金控董事長董瑞斌，繼續出任銀行...

資本不足 金管會保險局：不會為三商美邦併購給監理寬容

保險局副局長蔡火炎今日在例行記者會上回應媒體提問指出，由於三商美邦人壽還只是在資本不足，尚未到「嚴重不足」需要接管的程度...

Fed將重啟降息台幣恐再升 台壽險業傳想用這招壓低避險成本

隨著美國聯準會（Fed）預料將再次降息可能打壓美元，台灣壽險業持續面臨管理匯率風險的挑戰，據傳正評估藉由調整會計準則壓低...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。