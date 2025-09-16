彭金隆呼籲銀行助產業因應關稅衝擊 不要雨天收傘

銀行公會今天召開會員代表大會，順利完成新的理事長和理監事的選任，由現任銀行公會理事長的兆豐金控董事長董瑞斌，繼續出任銀行公會理事長，金管會主委彭金隆致詞時指出，美國的對等關稅使得台灣產業面臨極大困難，期待銀行勿雨天收傘。他特別強調，銀行在過去有很多支持產業的經驗，雖不知本次受影響多深多長，但仍期勉銀行盡最大努力協助產業度過難關，更建立社會對銀行的信賴。

彭金隆接著對房貸問題指出，很多銀行面臨龐大壓力，尤其公股行庫本身兼負政策任務，問題雖難以立即解決，仍請銀行優先支持民生貸款，無論金管會或央行皆希望銀行持續調整放款結構。

銀行公會理事長董瑞斌在致詞時也表示，公會配合執行亞洲資產管理中心–高雄專區計畫，已就Lombard Lending、保單保費融資等試辦業務研提相關意見供主管機關參考。他也表示，銀行公會將配合10月臺灣週與銀行局合辦論壇，俾利銀行資產管理服務質量的整體提升；同時為防範詐騙保護人民財產安全，配合行政院完成「詐欺犯罪危害防制條例」，公會協助金管會就金融防詐措施授權子法部分研議存款、電子支付帳戶、信用卡業務等相關規範，後續依金管會發布辦法，協助完成照會及聯防通報作業配合事項；並建立同業間阻詐技術分享平台，透過彼此經驗分享促進金融同業相互學習共同阻詐。

而對於銀行執行阻詐，由於被誤殺的民怨四起，因此彭金隆也特別提醒銀行要注意落實三項原則，包括一、RBA(風險基礎方法)原則：阻詐措施應針對高風險族群採取高打擊作法，盡量避免無差異措施；二、適度通報原則：銀行應適時通知或公告客戶，使客戶瞭解後續處理方式；三、即時調整原則；銀行應依實際情形滾動檢討調整阻詐機制，讓阻詐更有效也更合理。

董瑞斌指出，銀行公會已成立「防範金融詐騙委員會」，結合金融界、司法機關及科技業者群策群力，來強化打詐的效能。