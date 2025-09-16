金管會加寬「資本不足」區間 三商壽獲更大自救空間

壽險業2026年起接軌ICS制度，金管會16日預告調整草案，將「資本不足」等級區間放寬，讓原本可能落入「資本顯著不足」的三商美邦人壽，得以停留在「資本不足」級距，讓三商壽有更大自救時間與空間，頗有穩住市場信心意味。

依規定，壽險業劃分四大資本等級，愈低等級代表資本壓力愈大。第一等級是「資本適足」，RBC制度的法定標準是200%，ICS則是100%。

第二等級是「資本不足」，RBC範圍150%~200%，新制ICS是50%~100%，是這次影響三商美邦「資本落點」的關鍵。

保險局副局長蔡火炎指出，ICS新制是資產、負債都採市價衡量，波動性高，若區間過窄，業者易因市況起伏掉入更低層級。

為避免過度觸發監理處分，金管會選擇將「資本不足」區間拉大（從75%~100%，加寬到%50~100%），讓業者有更大彈性做調整。

據數據顯示，6月底三商壽RBC為154%，若轉換成ICS約僅75%，原本隨時可能落入「資本顯著不足」區間，面臨解、停職負責人或資產處分等嚴厲監理手段。

區間放寬後，三商壽能暫時維持在「資本不足」級距，爭取調整體質與增資契機。業界形容，三商壽頂多只停在「加護病房」不會隨時要進「安寧病房」。

第三等級「資本顯著不足」在ICS定義為25%至50%，監理手段更嚴厲；第四等級「資本嚴重不足」則為25%以下，恐面臨接管，第四等級並未調整，仍維持最後1/4做計算。

除調整區間外，草案另有兩大重點。首先，壽險公司須每年進行「自我風險和清償能力評估」，並申報金管會。過去僅屬指引，未來將提升至法規命令，金管會可直接依結果採取監理措施。

蔡火炎強調，評估目的在於讓業者提前辨識情境風險，及早調整資本，而非等到不足才被動補救。

其次，申報適足率的期限將保留彈性。因ICS計算複雜，若年度報告難在三個月內完成，金管會可延長時限，例如半年報由8月底公布，未來可能再延後，以減輕業者壓力。

該新制將在2026年元旦生效。ICS新制將使壽險業資本計算，更貼近國際標準，清償能力也比RBC制度更強「猶如磚屋」，金管會在新制上路初期給業者更大彈性，盼能讓所有業者順利接軌，也降低對三商壽衝擊，穩定市場信心。