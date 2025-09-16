金管會彭金隆：亞資中心勿急求快 銀行打詐須落實三原則

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

銀行公會16日召開理監事會改選，兆豐金（2886）董事長董瑞斌續任理事長。金管會主委彭金隆致詞時，聚焦「亞洲資產管理中心」與「防詐」兩大議題，強調銀行業必須「先坐穩再做大」，才能在金融創新與風險防控間取得平衡。

彭金隆表示，亞資中心是台灣金融業的新起點，但國際標竿市場皆累積數十年經驗，台灣不能急於求成。

他提醒，銀行參與高雄專區須重秩序、守紀律，讓社會建立安全信任感，金管會才會持續開放境外資產管理分公司與跨境業務。他並呼籲業界積極培養人才，累積基礎後再擴張，避免冒進。

在防詐方面，彭金隆提出三大原則：其一，風險基礎方法（RBA），針對高風險族群加強防堵；其二，適度通報，讓客戶明白處理方式；其三，即時調整，銀行應依實際情形滾動檢討調整阻詐機制，讓阻詐更有效也更合理。

董瑞斌則表示，公會已新成立「防範金融詐騙委員會」，結合金融機構、檢警及科技業者，共同建立阻詐平台，並推動同業共享風險訊息，避免受害人換到其他銀行再受騙。他強調，防詐是動態工作，必須與詐團「即時對抗」。

針對亞資中心，董瑞斌也呼應彭金隆的「坐穩再做大」的原則，每家銀行應先評估風險承擔與人才儲備，再尋求業務擴張。

彭金隆也特別提到，美國自4月啟動對等關稅以來，國內產業面臨極大挑戰，他期勉銀行業「勿雨天收傘」，要延續過去支持產業的經驗，協助企業度過難關，以鞏固社會對銀行的信任。

至於房貸壓力，彭金隆坦言各銀行尤其公股行庫背負政策任務，壓力沉重，但仍希望業者優先滿足民生需求，並依監理機關指引持續調整放款結構，避免過度集中於不動產。

壓力 董瑞斌 金管會

