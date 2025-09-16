北富銀啟動校園培力計畫 推動青少年金融素養教育

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台北富邦銀行與親子天下教育創新中心合作之「青少年財務健康校園培力計畫」於南港高中舉辦首場金融教育講座，聚焦校園關注的防詐主題，提升高中生金融詐騙辨識力。台北富邦銀行／提供
台北富邦銀行與親子天下教育創新中心合作之「青少年財務健康校園培力計畫」於南港高中舉辦首場金融教育講座，聚焦校園關注的防詐主題，提升高中生金融詐騙辨識力。台北富邦銀行／提供

為強化青少年金融素養與防詐意識，台北富邦銀行攜手親子天下教育創新中心共同啟動「青少年財務健康校園培力計畫」，9月12日於南港高中舉辦首場金融教育講座，藉由防詐案例分享與解析常見詐騙手法，提升高中生對金融詐騙的辨識力，為財務健康奠定穩固基礎。

根據今年4月北富銀與親子天下教育創新中心共同發布之「青少年財務健康基礎大調查」結果，僅三成五青少年對使用金融服務有信心，且每五位學生就有一位表示曾遇到過各種形式的詐騙情境。因此，首場入校培力活動便聚焦師長及學生關注的「詐騙防制」主題，為「青少年財務健康校園培力計畫」揭開序幕。

本次講座由北富銀金融安全部協理吳淯兆主講，內容涵蓋假投資、假冒公務員、演唱會購票詐騙、解除分期付款、網購及社交工程等常見詐騙案例，並提供學生遭遇詐騙時可尋求的資源與應對方式。透過貼近生活的情境模擬，協助學生了解詐騙集團手法以及辨識詐騙陷阱的關鍵點，建立自身財務安全防線。

北富銀品牌永續部資深協理楊雅媛指出，在數位資訊爆炸的時代，青少年雖能輕易從網路取得金融資訊，卻難以判斷真偽，容易成為詐騙集團目標。北富銀希望透過與學校合作，發揮金融專業職能，提供正確且具公信力的金融知識，協助年輕世代建立風險意識，強化對金融詐騙辨識能力，提升金融風險抵抗力。

親子天下教育創新中心執行長楊淑娟強調，青少年金融教育應與生活經驗結合，從日常出發培養理財能力，讓知識能真正落地。財務健康並非單一課程可完成，目前親子天下教育創新中心正積極促成教育界、金融業與服務平台之間的協作，有效提升青少年財務韌性與防詐意識，打造更安全、更有韌性的社會環境。

南港高中校長黃郁博也親自出席講座活動，支持北富銀投入資源於青少年金融教育，將專業知識帶進校園，透過實務案例讓學生強化金融素養，並學習辨識詐騙風險，累積未來管理自身財務能力。

繼首場金融防詐講座後，「青少年財務健康校園培力計畫」後續課程將聚焦儲蓄、消費、防詐與投資理財四大主題，透過系統化教學，協助15至18歲的青少年建立良好的財務健康基礎，提升金融素養與風險辨識能力，讓年輕世代在金融知識帶領下，從容面對未來財務挑戰。

詐騙集團

相關新聞

非臨櫃匯款顯示受款人戶名 第一波9月底32家銀行全面上線

為了強化打詐效能，金管會再推出新措施，銀行局副局長王允中指出，非臨櫃匯款包括用行動銀行、網路銀行，和用ATM三種不同的方...

前七月信用卡簽帳額創高 繳稅季、旅遊旺季助攻 全年可望超越去年

繳稅季、旅遊旺季助攻，今年7月、前七月累計信用卡總簽帳金額皆創史上新高。金管會銀行局昨（11）日公布統計，7月32家國銀發行的信用卡簽帳金額達6,533億元，累計前七月共2兆9,031.3億元，創史上同期新高。金管會預期，若今年成長趨勢持續強勁，全年簽帳金額可能超越去年的4.6兆元。

金管會公布ICS最新四分類資本等級 級距分類大鬆綁

金管會今日正式公布攸關推動保險業新一代清償能力制度取代現行保險風險資本額（RBC）制度的「保險業資本適足性管理辦法」修正...

美元定存 將來銀推出限時高利優惠…年息喊到12%

美國聯準會9月將啟動降息循環，隨著美元走勢出現轉折，國銀嗅到投資人對美元資產需求升溫，紛紛推出美元定存高利專案搶市。

資本不足 金管會保險局：不會為三商美邦併購給監理寬容

保險局副局長蔡火炎今日在例行記者會上回應媒體提問指出，由於三商美邦人壽還只是在資本不足，尚未到「嚴重不足」需要接管的程度...

Fed將重啟降息台幣恐再升 台壽險業傳想用這招壓低避險成本

隨著美國聯準會（Fed）預料將再次降息可能打壓美元，台灣壽險業持續面臨管理匯率風險的挑戰，據傳正評估藉由調整會計準則壓低...

