北富銀啟動校園培力計畫 推動青少年金融素養教育

為強化青少年金融素養與防詐意識，台北富邦銀行攜手親子天下教育創新中心共同啟動「青少年財務健康校園培力計畫」，9月12日於南港高中舉辦首場金融教育講座，藉由防詐案例分享與解析常見詐騙手法，提升高中生對金融詐騙的辨識力，為財務健康奠定穩固基礎。

根據今年4月北富銀與親子天下教育創新中心共同發布之「青少年財務健康基礎大調查」結果，僅三成五青少年對使用金融服務有信心，且每五位學生就有一位表示曾遇到過各種形式的詐騙情境。因此，首場入校培力活動便聚焦師長及學生關注的「詐騙防制」主題，為「青少年財務健康校園培力計畫」揭開序幕。

本次講座由北富銀金融安全部協理吳淯兆主講，內容涵蓋假投資、假冒公務員、演唱會購票詐騙、解除分期付款、網購及社交工程等常見詐騙案例，並提供學生遭遇詐騙時可尋求的資源與應對方式。透過貼近生活的情境模擬，協助學生了解詐騙集團手法以及辨識詐騙陷阱的關鍵點，建立自身財務安全防線。

北富銀品牌永續部資深協理楊雅媛指出，在數位資訊爆炸的時代，青少年雖能輕易從網路取得金融資訊，卻難以判斷真偽，容易成為詐騙集團目標。北富銀希望透過與學校合作，發揮金融專業職能，提供正確且具公信力的金融知識，協助年輕世代建立風險意識，強化對金融詐騙辨識能力，提升金融風險抵抗力。

親子天下教育創新中心執行長楊淑娟強調，青少年金融教育應與生活經驗結合，從日常出發培養理財能力，讓知識能真正落地。財務健康並非單一課程可完成，目前親子天下教育創新中心正積極促成教育界、金融業與服務平台之間的協作，有效提升青少年財務韌性與防詐意識，打造更安全、更有韌性的社會環境。

南港高中校長黃郁博也親自出席講座活動，支持北富銀投入資源於青少年金融教育，將專業知識帶進校園，透過實務案例讓學生強化金融素養，並學習辨識詐騙風險，累積未來管理自身財務能力。

繼首場金融防詐講座後，「青少年財務健康校園培力計畫」後續課程將聚焦儲蓄、消費、防詐與投資理財四大主題，透過系統化教學，協助15至18歲的青少年建立良好的財務健康基礎，提升金融素養與風險辨識能力，讓年輕世代在金融知識帶領下，從容面對未來財務挑戰。