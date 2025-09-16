陽信銀行斥資4.46億元買下士林夜市三間店面 提高行舍自有率

為提高自有行舍比例，陽信銀行證實斥資4.46億元買下台北市士林夜市口「圓山一號院」三間店面，約220坪左右，做為銀行分行，預計最快今年底就可正式開幕。

陽信銀行總經理丁偉豪16日指出，陽信銀行前身為陽明山信用合作社，士林分行算是「起家厝」，但因為前方道路不到4公尺，為了讓客戶、員工有更舒適、更寬敞的環境，花了3年以上找尋新行舍地點，最後找到「圓山一號院」的邊間三間店面，地點離原先士林分行約300公尺，坪數約220坪左右，經過雙方議價後，陽信銀行以4.46億元買下，預計最快今年底就可正式開幕。

陽信銀行表示，該行長期深耕台灣，多年來的目標希望提高行舍自有率，使得銀行營運風險可控，因此當有合適的標的就會買下，包含楠梓分行、五股分行、大里分行、雲林分行、萬華分行等部分分行都陸續完成遷移，原則上會選擇離舊有行舍一公里內的地點。

陽信銀行指出，目前國內分行八成以上皆為自有行舍，全國總分行家數達108家，遍及各主要縣市行政區。另，陽信銀行今年有向金管會申設3家分行，未來分行數達111家。