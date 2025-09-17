華南銀「捕光」 點亮臺灣之美

華南銀行2025「臺灣之美–光的生命力」全國攝影大賽頒獎典禮暨攝影展開幕昨（16）日在信義區松仁路上的華南銀行總行大樓一樓盛大舉行。得獎者由其往來的分行經理陪同出席分享榮耀，並以象徵希望與能量的「光之天燈」啟動儀式揭開序幕。

華南銀行自2017年起，為善盡企業社會責任並推廣「臺灣之美」，每年舉辦不同主題的全國攝影大賽，歷年以來涵蓋花卉、蝴蝶、山岳、日出、國家公園等題材，廣受各界好評。今年已邁入第九屆，以「光的生命力」為主題，象徵希望、溫暖與前行的力量，鼓勵參賽者透過鏡頭捕捉光影下的台灣風貌，傳遞積極向上的精神。

本屆比賽自2025年1月下旬起跑，至5月29日截止收件，吸引眾多攝影愛好者踴躍參與。經初審、複審及多次專業討論，最終評選出33件得獎作品，首獎獎金新台幣10萬元，總獎金高達39萬元。金獎由林旻賜先生拍攝的《日出而作》奪得，銀獎為黃增福先生的《銀河捲雲相映》，銅獎則為楊明洲先生的《瓜田農作》，另選出十名優選與20名佳作，每件作品皆展現獨特視角與動人光影。

華南銀行希望透過本屆攝影大賽，讓更多人感受光影背後的故事與生命力，並藉由影像之美，喚起大眾對生態環境的關切與珍惜。同時感謝評審團隊與協辦單位中華攝影雜誌社的協助支持，以及所有參賽者的熱情參與。

華南銀行同步推出「臺灣之美–光的生命力」攝影展，自9月16日起至10月16日於總行大樓一樓免費開放參觀。今年展區全面升級，打造沉浸式光影空間，讓觀眾近距離感受光線的色彩變化，並設有「DIY光影印記小卡」活動，邀請民眾選擇喜愛作品製作專屬小卡，將美好光影帶回家。

華南銀行誠摯邀請民眾蒞臨欣賞這場光影與生命交織的視覺盛宴，一同捕捉、分享寶島台灣的美麗瞬間。