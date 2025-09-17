一銀桌球賽 百支隊伍競技

第一銀行長期支持桌球運動，第15屆「2025第一銀行桌球錦標賽」昨（16）日、今日在新北市板樹體育館熱鬧開打，本屆共吸引全國逾百支隊伍競技，約1,200人參與賽事，爭取最高榮譽。

開幕當天特別邀請輔仁大學競技啦啦隊帶來精采演出，以高難度動作搭配富有節奏感的音樂為選手加油打氣。

積極推廣桌球運動的第一銀行，透過舉辦全國性賽事，提供選手們磨練球技的平台，讓桌球運動向下扎根，而「第一銀行桌球錦標賽」歷屆賽事皆引起廣大關注，不僅免報名費，還提供限量賽事紀念品及優渥獎金，是許多傳統桌球勁旅引頸期盼的年度盛事，其中，國小組更是每年報名都秒殺，反應熱烈。

第一銀行成立一銀男子桌球隊逾20年，藉由長期贊助多所中小學校隊伍，以系統性方式從基層培育選手，更聘請國手級教練指導，前往國外移地訓練及比賽累積經驗，提升技術水準，給予選手們更完善的環境與資源，為桌球界孕育更多國手級菁英。

今年一銀男子桌球隊選手張秉丞參加「2025年德國萊茵魯爾世界大學運動會」獲得桌球男子團體金牌，而張佑安、洪敬愷代表我國出戰「第29屆亞洲青少年桌球錦標賽」，在男子單打、雙打及團體項目中獲得二銀二銅，表現十分優異。

除了桌球外，第一銀行也同時贊助角力、舉重及柔道等項目，支持體育運動不遺餘力，2025年預計投入體育預算總額近2,000萬元，持續扶持運動員培訓與照顧，強化選手競技力，讓更多選手勇於追夢，於國際賽事再創佳績。

展望未來，第一銀行將秉持「取之於社會、用之於社會」的經營理念，持續藉由舉辦全國性賽事，挖掘台灣未來的桌球新星，讓潛力選手在完善的訓練環境及資源下，不斷「追求卓越、邁向第一」，為國爭光的同時，實現在國際舞台發光發熱的夢想。