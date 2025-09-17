玉山「黃金種子」 新增兩篇章

閱讀使孩子們拓展視野，展開充滿驚喜的知識探索旅程。玉山銀行與玉山志工基金會共同發起「玉山黃金種子計畫」，9月15日分別於屏東縣烏龍國小及高雄市岡山國小舉行第195、196所玉山圖書館啟用典禮。

現場由學生們帶來充滿活力的舞蹈及輕快的烏克麗麗演奏，與玉山世界卡貴賓一同歡欣迎接全新圖書館空間，為閱讀推動注入新氣象，開啟全新學習篇章。

烏龍國小校長蘇良瓊表示，一本書，一個夢，溫馨送愛進校園，打造孩子閱讀新殿堂。烏龍國小玉山圖書館不只是一個閱讀空間，更是孩子們夢想起飛站，透過玉山銀行支持，這座融入在地文化元素設計、藏書豐富的知識殿堂，溫暖展現在校園中，為偏鄉教育點亮明燈，讓閱讀種子在此紮根茁壯。閱讀，是送給孩子一生最好的禮物，玉山圖書館將化為啟動孩子愛上閱讀的引擎，帶著孩子徜徉在無邊際的知識書海，引領他們在書海中思考、創造，並成為有溫度且感恩的人。

岡山國小校長游柏芬提到，岡山國小終於有嶄新的圖書館，感謝玉山志工基金會送給岡山國小一個大禮，學校的親師生們都以歡欣心情迎接玉山圖書館啟用。透過玉山黃金種子計畫資源挹注，圖書館空間煥然一新，成為一座多彩繽紛的閱讀城堡，相信孩子們會更親近圖書館，享受閱讀樂趣。未來學校將持續推動閱讀教育，落實校訂閱讀課程並舉辦多元推廣活動，提升學生閱讀力。圖書館凝聚眾多關愛力量，為閱讀教育注入新希望，期盼孩子們能以熱愛閱讀行動回應這份善意。

玉山證券總經理陳烜台分享，感謝玉山世界卡卡友及貴賓長期支持與參與，玉山黃金種子計畫結合玉山志工、學校教師、家庭、社區民眾及各地政府共同努力，致力為台灣培育更多希望的黃金種子，持續推動「英語手牽手」輔導計畫、「金融素養領航」課程、反毒教育及兒少關懷等，期待在這片充滿愛與關懷的土地上，這些種子能茁壯成為大樹，匯聚成繁茂森林，帶動更多正向力量與改變。玉山將攜手更多志同道合夥伴投入學童教育，共同支持計畫長期經營與永續發展，發揮企業影響力，為孩子們構築更加精彩的未來。