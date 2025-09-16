打詐新措施！銀行轉帳將揭露受款人戶名 9月底前32家銀行率先上線

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
金融監督管理委員會。攝影／黃于庭
金融監督管理委員會。攝影／黃于庭

為推動防詐與減少轉帳錯誤風險，金管會指出，已請銀行公會和財金公司研議推動網路銀行或行動銀行轉帳在第一階段新增「受款戶戶名顯示機制」，讓民眾在轉帳輸入完整帳號時，可看到部分戶名資訊，以利檢核，避免轉錯帳戶或遭到詐騙，首波32家銀行將於9月底前率先修改行動銀行或網路銀行擇一上線，ATM則預期年底前跟進。

金管會銀行局副局長王允中指出，過去民眾在轉帳時僅能輸入帳號，若帳號錯誤或遇到詐騙集團僅提供帳號，常導致轉錯或受騙，因此研議在轉帳時加入顯示受款人戶名機制，新措施上路後，系統會在匯款人輸入帳號後，自動跳出部分戶名資訊，例如「王〇中」，讓匯款人比對受款人是否正確，以降低誤轉風險，加強防詐效果。

依據財金公司規劃，整體目標是今年底前全面完成上線。不過，王允中表示，由於該機制涉及技術面的修改，首波是32家金融機構，包含八大公股銀和中華郵政，於9月底前完成網銀或行銀擇一修正，但若銀行能同步完成，亦可同步開放；至於ATM則因涉及硬體調整，需每一台逐一修改，目標是希望年底前完成。

ATM 金管會 詐騙集團

相關新聞

非臨櫃匯款顯示受款人戶名 第一波9月底32家銀行全面上線

為了強化打詐效能，金管會再推出新措施，銀行局副局長王允中指出，非臨櫃匯款包括用行動銀行、網路銀行，和用ATM三種不同的方...

前七月信用卡簽帳額創高 繳稅季、旅遊旺季助攻 全年可望超越去年

繳稅季、旅遊旺季助攻，今年7月、前七月累計信用卡總簽帳金額皆創史上新高。金管會銀行局昨（11）日公布統計，7月32家國銀發行的信用卡簽帳金額達6,533億元，累計前七月共2兆9,031.3億元，創史上同期新高。金管會預期，若今年成長趨勢持續強勁，全年簽帳金額可能超越去年的4.6兆元。

金管會公布ICS最新四分類資本等級 級距分類大鬆綁

金管會今日正式公布攸關推動保險業新一代清償能力制度取代現行保險風險資本額（RBC）制度的「保險業資本適足性管理辦法」修正...

美元定存 將來銀推出限時高利優惠…年息喊到12%

美國聯準會9月將啟動降息循環，隨著美元走勢出現轉折，國銀嗅到投資人對美元資產需求升溫，紛紛推出美元定存高利專案搶市。

資本不足 金管會保險局：不會為三商美邦併購給監理寬容

保險局副局長蔡火炎今日在例行記者會上回應媒體提問指出，由於三商美邦人壽還只是在資本不足，尚未到「嚴重不足」需要接管的程度...

Fed將重啟降息台幣恐再升 台壽險業傳想用這招壓低避險成本

隨著美國聯準會（Fed）預料將再次降息可能打壓美元，台灣壽險業持續面臨管理匯率風險的挑戰，據傳正評估藉由調整會計準則壓低...

