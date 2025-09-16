富邦產險AI人臉辨識的創新服務「FacePass極速保」 3分鐘快速投保

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
富邦產險推出結合AI人臉辨識的創新服務FacePass極速保。圖／富邦產險提供
數位投保服務再進化，富邦產險推出結合AI人臉辨識的創新服務「FacePass極速保」，成為保險業首家獲主管機關核准試辦「數位身分驗證簽署要保書」的業者，保戶只需透過專屬連結完成身分註冊，即可透過行動裝置刷臉完成數位身分驗證與線上簽署要保書，實現「隨時隨地、3分鐘快速投保」的全新體驗。

富邦產險表示，「FacePass極速保」服務讓傳統臨櫃紙本簽署進化為無紙化的數位體驗，開創無紙化簽署的產業標準化先例，本次試辦商品涵蓋汽機車險、住宅火險、地震基本保險、家庭綜合保險、旅行綜合險與健康傷害險，服務範圍廣泛。此外，服務不限於本國籍人士，外籍人士持居留證也可申辦投保，體現普惠金融與公平待客的核心精神。

在推動服務數位轉型的同時，富邦產險高度重視客戶資料安全，客戶驗證簽署過程全程錄音錄影，並導入最高規格控管標準，嚴謹遵守ISO/IEC 27001、ISO/IEC 27701 與 BS10012等國際資安規範，資料傳輸與儲存均採端對端加密，確保用戶操作在最高資安標準下進行，強化市場對數位金融的信任基礎。

富邦產險以創新「FacePass極速保」服務展現以客戶為核心的數位策略，更以實際行動落實主管機關倡導的數位金融政策。未來，富邦產險將持續拓展應用場景，逐步建構完整的數位保險生態，讓保險不只是保障，更是貼近生活、持續創新的智慧服務。

保險 產險 富邦

相關新聞

非臨櫃匯款顯示受款人戶名 第一波9月底32家銀行全面上線

為了強化打詐效能，金管會再推出新措施，銀行局副局長王允中指出，非臨櫃匯款包括用行動銀行、網路銀行，和用ATM三種不同的方...

前七月信用卡簽帳額創高 繳稅季、旅遊旺季助攻 全年可望超越去年

繳稅季、旅遊旺季助攻，今年7月、前七月累計信用卡總簽帳金額皆創史上新高。金管會銀行局昨（11）日公布統計，7月32家國銀發行的信用卡簽帳金額達6,533億元，累計前七月共2兆9,031.3億元，創史上同期新高。金管會預期，若今年成長趨勢持續強勁，全年簽帳金額可能超越去年的4.6兆元。

金管會公布ICS最新四分類資本等級 級距分類大鬆綁

金管會今日正式公布攸關推動保險業新一代清償能力制度取代現行保險風險資本額（RBC）制度的「保險業資本適足性管理辦法」修正...

美元定存 將來銀推出限時高利優惠…年息喊到12%

美國聯準會9月將啟動降息循環，隨著美元走勢出現轉折，國銀嗅到投資人對美元資產需求升溫，紛紛推出美元定存高利專案搶市。

資本不足 金管會保險局：不會為三商美邦併購給監理寬容

保險局副局長蔡火炎今日在例行記者會上回應媒體提問指出，由於三商美邦人壽還只是在資本不足，尚未到「嚴重不足」需要接管的程度...

Fed將重啟降息台幣恐再升 台壽險業傳想用這招壓低避險成本

隨著美國聯準會（Fed）預料將再次降息可能打壓美元，台灣壽險業持續面臨管理匯率風險的挑戰，據傳正評估藉由調整會計準則壓低...

