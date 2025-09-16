資本不足 金管會保險局：不會為三商美邦併購給監理寬容

保險局副局長蔡火炎今日在例行記者會上回應媒體提問指出，由於三商美邦人壽還只是在資本不足，尚未到「嚴重不足」需要接管的程度，因此，保險局不會為了三商美邦的併購，給予另外的監理寬容。

媒體關注正在談併購的三商美邦，是否能得到金管會給予監理寬容措施的協助，對此蔡火炎表示，據保險法149之3規定，對問題公司要作立即糾正措施，要接管時，也會依照接管計畫來執行及標售：「因此，要等標售時，才會有所謂的監理寬容措施，這也將計入標售的成本。」

他接著強調，三商美邦的RBC適足率尚未到嚴重不足，而是在資本不足的等級（RBC約在150%），尚不能稱為要接管的保險業者，因此不會為了併購而給監理寬容。