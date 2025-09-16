快訊

大學生活才7天…夜校女大生遭17歲前男友砍死 校方哀痛「未能實現夢想」

5車撞成一團！台88線高雄段事故嚴重塞車 現場一片狼藉2人受傷

台中沙鹿命案…男「44秒狠砍31刀」殺前女友 死者父母認屍不發一語

資本不足 金管會保險局：不會為三商美邦併購給監理寬容

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
保險局強調不會為三商美邦併購給監理寬容。圖／聯合報系資料照片
保險局強調不會為三商美邦併購給監理寬容。圖／聯合報系資料照片

保險局副局長蔡火炎今日在例行記者會上回應媒體提問指出，由於三商美邦人壽還只是在資本不足，尚未到「嚴重不足」需要接管的程度，因此，保險局不會為了三商美邦的併購，給予另外的監理寬容。

媒體關注正在談併購的三商美邦，是否能得到金管會給予監理寬容措施的協助，對此蔡火炎表示，據保險法149之3規定，對問題公司要作立即糾正措施，要接管時，也會依照接管計畫來執行及標售：「因此，要等標售時，才會有所謂的監理寬容措施，這也將計入標售的成本。」

他接著強調，三商美邦的RBC適足率尚未到嚴重不足，而是在資本不足的等級（RBC約在150%），尚不能稱為要接管的保險業者，因此不會為了併購而給監理寬容。

保險 併購 三商美邦人壽

延伸閱讀

公股券商首家 兆豐證券獲准進駐高雄資產管理專區

小心金融歧視／保險基因檢測 未審先判

主動式ETF權證 有影

金管會公布壓力測試結果 3家銀行、5家壽險嚴重情境下不合格

相關新聞

非臨櫃匯款顯示受款人戶名 第一波9月底32家銀行全面上線

為了強化打詐效能，金管會再推出新措施，銀行局副局長王允中指出，非臨櫃匯款包括用行動銀行、網路銀行，和用ATM三種不同的方...

前七月信用卡簽帳額創高 繳稅季、旅遊旺季助攻 全年可望超越去年

繳稅季、旅遊旺季助攻，今年7月、前七月累計信用卡總簽帳金額皆創史上新高。金管會銀行局昨（11）日公布統計，7月32家國銀發行的信用卡簽帳金額達6,533億元，累計前七月共2兆9,031.3億元，創史上同期新高。金管會預期，若今年成長趨勢持續強勁，全年簽帳金額可能超越去年的4.6兆元。

金管會公布ICS最新四分類資本等級 級距分類大鬆綁

金管會今日正式公布攸關推動保險業新一代清償能力制度取代現行保險風險資本額（RBC）制度的「保險業資本適足性管理辦法」修正...

美元定存 將來銀推出限時高利優惠…年息喊到12%

美國聯準會9月將啟動降息循環，隨著美元走勢出現轉折，國銀嗅到投資人對美元資產需求升溫，紛紛推出美元定存高利專案搶市。

資本不足 金管會保險局：不會為三商美邦併購給監理寬容

保險局副局長蔡火炎今日在例行記者會上回應媒體提問指出，由於三商美邦人壽還只是在資本不足，尚未到「嚴重不足」需要接管的程度...

Fed將重啟降息台幣恐再升 台壽險業傳想用這招壓低避險成本

隨著美國聯準會（Fed）預料將再次降息可能打壓美元，台灣壽險業持續面臨管理匯率風險的挑戰，據傳正評估藉由調整會計準則壓低...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。