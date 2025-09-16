快訊

每兩天後悔一次…食品廠經理棄百萬年薪換跑道 遇殘酷現實崩潰

對抗川普專業戶？美中第4輪貿易談判 紐時揭大陸3招數得以「不低頭」

要求日本驅逐我駐丹麥代表遭拒…中共大使憤而離場 外交部說話了

非臨櫃匯款顯示受款人戶名 第一波9月底32家銀行全面上線

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
非臨櫃匯款顯示受款人戶名，第一波9月底32家銀行全面上線。圖／聯合報系資料照片
非臨櫃匯款顯示受款人戶名，第一波9月底32家銀行全面上線。圖／聯合報系資料照片

為了強化打詐效能，金管會再推出新措施，銀行局副局長王允中指出，非臨櫃匯款包括用行動銀行、網路銀行，和用ATM三種不同的方式匯款，將分成二階段來顯示受款人戶名，第一波將為9月底，匯款人可透過行動銀行或網路銀行在匯款時一併確認對方戶名，第二波則為ATM匯款可直接在機台上顯示戶名，最快今年底上路。

王允中也說明，戶名的顯示名稱，除了防詐，也在於怕消費者輸入帳號時，打錯數字，所以一併提供名稱給予辨識，而且考量個資，會用遮蔽部分的方式來顯示名稱。

舉例來說，戶名是王小芳，在顯示時可能就是王x芳。上述的32家金融機構，已占全國36家銀行9成以上，也包括中華郵政在內。王允中指出，包括八家公股行庫、中華郵政，以及大部分的大型、中型民營銀行，都在第一波上線之列，剩較為小型，或是地區型銀行尚未加入，希望今年底之前，全部的銀行都能上線讓民眾在匯款時可看到對方戶名。

至於9月底的戶名揭露，民眾可在這32家銀行的行動銀行或網路銀行在匯款時，可看到受款人戶名，有些銀行若技術能充份介接，則不論使用該銀行的行動銀行或網路銀行，都能看到受款人戶名。

至於ATM則是下一波，王允中指出，匯款人透過ATM匯款能看到對方戶名的時間，最快將在今年底，而且，不論自然人或是法人的戶名都會顯示，不過考量個資的問題，名稱不會全部顯示，例如三個字的名字只會出現其中二字，另外英文名稱則是僅揭露部分的字母。

至於匯款的帳號若是虛擬帳號，銀行局官員則說明，即使是虛擬帳號後面仍有對應的實體的帳號，所以，不會因為是虛擬帳號，戶名就跳不出來，或是跳出一串數字。

ATM 中華郵政 公股行庫

延伸閱讀

台數科助攻防詐 以三引擎讓科技防詐深入社區與家庭

房仲妻同事「暈船」職軍 海陸政戰主任、保防官濫查個資被起訴

獨／銀行局副局長侯立洋將出任海外信保基金董事長

台南青年研發ATM防詐警示系統 邊講電話邊提款就警告

相關新聞

非臨櫃匯款顯示受款人戶名 第一波9月底32家銀行全面上線

為了強化打詐效能，金管會再推出新措施，銀行局副局長王允中指出，非臨櫃匯款包括用行動銀行、網路銀行，和用ATM三種不同的方...

台幣再次衝關30元關卡！收30.101元 升值1.27 角

台幣再次衝關30元關卡，今日延續升勢，在尾盤前央行再度進場調節，讓升幅稍事收斂，終場收在30.101元，升值1.27角。

前七月信用卡簽帳額創高 繳稅季、旅遊旺季助攻 全年可望超越去年

繳稅季、旅遊旺季助攻，今年7月、前七月累計信用卡總簽帳金額皆創史上新高。金管會銀行局昨（11）日公布統計，7月32家國銀發行的信用卡簽帳金額達6,533億元，累計前七月共2兆9,031.3億元，創史上同期新高。金管會預期，若今年成長趨勢持續強勁，全年簽帳金額可能超越去年的4.6兆元。

美元定存 將來銀推出限時高利優惠…年息喊到12%

美國聯準會9月將啟動降息循環，隨著美元走勢出現轉折，國銀嗅到投資人對美元資產需求升溫，紛紛推出美元定存高利專案搶市。

Fed將重啟降息台幣恐再升 台壽險業傳想用這招壓低避險成本

隨著美國聯準會（Fed）預料將再次降息可能打壓美元，台灣壽險業持續面臨管理匯率風險的挑戰，據傳正評估藉由調整會計準則壓低...

前3季成交就破千億！商用不動產進人「高光時刻」

關稅戰使金融市場混沌不明，但高階科技業投資動能強勁，帶動商用不動產市場進入「高光時刻」。信義全球資產表示，2025年上市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。