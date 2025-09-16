非臨櫃匯款顯示受款人戶名 第一波9月底32家銀行全面上線

為了強化打詐效能，金管會再推出新措施，銀行局副局長王允中指出，非臨櫃匯款包括用行動銀行、網路銀行，和用ATM三種不同的方式匯款，將分成二階段來顯示受款人戶名，第一波將為9月底，匯款人可透過行動銀行或網路銀行在匯款時一併確認對方戶名，第二波則為ATM匯款可直接在機台上顯示戶名，最快今年底上路。

王允中也說明，戶名的顯示名稱，除了防詐，也在於怕消費者輸入帳號時，打錯數字，所以一併提供名稱給予辨識，而且考量個資，會用遮蔽部分的方式來顯示名稱。

舉例來說，戶名是王小芳，在顯示時可能就是王x芳。上述的32家金融機構，已占全國36家銀行9成以上，也包括中華郵政在內。王允中指出，包括八家公股行庫、中華郵政，以及大部分的大型、中型民營銀行，都在第一波上線之列，剩較為小型，或是地區型銀行尚未加入，希望今年底之前，全部的銀行都能上線讓民眾在匯款時可看到對方戶名。

至於9月底的戶名揭露，民眾可在這32家銀行的行動銀行或網路銀行在匯款時，可看到受款人戶名，有些銀行若技術能充份介接，則不論使用該銀行的行動銀行或網路銀行，都能看到受款人戶名。

至於ATM則是下一波，王允中指出，匯款人透過ATM匯款能看到對方戶名的時間，最快將在今年底，而且，不論自然人或是法人的戶名都會顯示，不過考量個資的問題，名稱不會全部顯示，例如三個字的名字只會出現其中二字，另外英文名稱則是僅揭露部分的字母。

至於匯款的帳號若是虛擬帳號，銀行局官員則說明，即使是虛擬帳號後面仍有對應的實體的帳號，所以，不會因為是虛擬帳號，戶名就跳不出來，或是跳出一串數字。