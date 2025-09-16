群益期貨率先關注 CME 新制 助投資人掌握 SPAN 2資金優勢

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

芝加哥商品交易所（CME Group）自2023年第3季起逐步啟用新一代保證金計算方法SPAN 2（Standard Portfolio Analysis of Risk 2），以更先進的風險模型與靈活架構，提升市場參與者的資金運用效率與風險管理精準度。

SPAN® 計算方法長期以來都是全球期貨與選擇權市場的保證金標準，但隨著市場發展，對於保證金計算的要求愈加嚴格。SPAN 2 在延續原有風險預測功能的基礎上，引入新建模、自我調整、報告及保證金複製功能，能自動考量季節性、期權期限結構、流動性與集中度等多元風險因素，協助投資人更精準評估風險並提升資金使用效率。

群益期貨此次率先推出「賣方單一部位的SPAN 2保證金計算」服務，成功克服國際制度規範、系統演算法優化與實務驗證等挑戰，取代過往多以期貨保證金1/2為基礎計算，新制則可依市場即時風險狀況調整所需保證金，使資金運用更有效率，透明度與精準度亦全面提升。

此外，投資人可利用SPAN 2的保證金計算交易CME 近期推出的微型標普（Micro S&P）與微型那斯達克（Micro NQ）周一至周四的周選商品（Weekly Options），靈活應用於短天期避險、事件型交易，或是分批布局策略，在新制度下享有更高彈性與精準度，掌握國際市場動態。

隨著SPAN 2新制上路，群益期貨同步於今年第4季推出「人機交易擂台賽」，作為檢驗投資策略與風險管理能力的最佳舞台。活動自9月15日至11月30日舉行，總獎金突破百萬元，冠軍可獲15萬元，另設「程式獲利王」、「美股王」等特別獎，最高可抱回 40 萬元。除挑戰高額獎金外，還有市場交易大神及達人，包括自由人、阿魯米、莎拉、期天大勝、聚財網、羊叔等組隊參加由群益期貨舉辦的實盤模擬交易PK賽『黑白交易擂台賽』。自9月23日起每周二、四晚間9點於「群益期全球觀點」YouTube頻道直播。活動期間新開戶並完成交易最高可獲600元獎勵，投票預測優勝隊伍還有機會抽中iPhone17。

