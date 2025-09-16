Fed將重啟降息台幣恐再升 台壽險業傳想用這招壓低避險成本

快訊

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
彭博資訊報導，台灣壽險業正評估藉由調整會計準則壓低外匯避險成本的可能性。本報系資料照
隨著美國聯準會（Fed）預料將再次降息可能打壓美元，台灣壽險業持續面臨管理匯率風險的挑戰，據傳正評估藉由調整會計準則壓低外匯避險成本的可能性。

根據彭博資訊取得的信函，台灣壽險公會已要求成員企業成立工作小組，並攜手各自會計業者設計把新台幣升值衝擊降到最低的機制。報導指出，調整準則的討論本月底前將完成，修訂後法規將呈交金管會評估與批准，明年1月生效；這封信未提及可能如何調整會計準則。

台灣壽險業者約持有21兆元海外投資，其中九成以美元計價，匯率波動長期以來一直是壽險業重大營運挑戰。舉例來說，新台幣兌美元5月大幅升值時，即便壽險業者幾乎耗盡外匯價格變動準備金，來抵銷海外資產價值大幅縮水的影響，這些業者仍被迫認列創紀錄虧損。

除了強勢台幣的影響，台灣和美國利差不斷擴大也已推升避險成本，迫使業者砸下重金來保護資產。根據金管會統計，2024年台灣壽險業總避險成本為3,851億元，比3,155億元的稅前獲利還高。

台灣壽險業者尋求藉由調整會計準則讓財務解套並非頭一遭。美國2022年持續大幅升息，導致台灣壽險業持有的美國債券未實現虧損激增，並侵蝕公司淨值。壽險業為此尋求主管機關准許重新分類資產，把大量債券移至不必評價的按攤銷後成本衡量之金融資產（AC）。

