推動Z世代金融素養 元大銀行榮獲TSAA台灣永續行動獎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大銀行推動Z世代金融素養、永續共創新未來，榮獲台灣永續行動獎。(元大銀行/提供)
元大銀行長期秉持「數位驅動 × 永續共融」的核心理念，積極實踐普惠金融與永續發展。近日於第五屆「TSAA 台灣永續行動獎」脫穎而出，榮獲 「SDG10永續共創新未來–銀級」的殊榮，展現在推動社會共融、縮減城鄉及世代金融落差的努力成果，也代表外界對元大銀行推動金融普及、數位創新與社會共好的肯定。元大銀行將持續發揮金融核心專業，結合數位化工具，讓更多民眾享有便利、平等、安全的金融服務。

為了推動普惠金融，實踐永續共融，元大銀行以兼具實用性與設計產品策略，積極拉攏年輕人的黏著度與品牌認同感，並藉由數位帳戶的便利性，縮短金融服務的城鄉落差，打造數位金融服務體驗，數位普及x社會共融，強化金融包容性，減少不平等，推動永續發展具體落實。

元大數位存款帳戶不僅提供免臨櫃、快速的開戶流程，並針對年輕族群及偏遠地區提出新數位帳戶專屬優惠方案，凡新開立數位帳戶，自開戶完成之日起六個月內，可享有3%高利活儲（限額5萬元），每月更提供多達99次的跨行提款與轉帳免手續費，充分回應Z世代學生族群、社會新鮮人及偏遠地區民眾日常轉帳、支付的高頻需求。

同時，新戶綁定行動支付即享200元回饋金，若進行消費或儲值，還能享有每筆50%回饋（每人上限300元）；此外，即日起至2025年12月31日止，元大銀行推出偏遠地區客戶專屬「數位帳戶 遠距無礙」優惠專案，凡設籍於指定地區之新戶，申辦元大數位帳戶並新綁定任一行動支付，即可享有筆筆直扣消費不限金額2%回饋（每人上限200元）。

元大銀行指出，數位帳戶不僅是金融服務的入口，更是協助年輕人開始理財的第一步，元大銀行鼓勵用戶善用「元大龍頭系列基金定期定額」進行長期理財，以低門檻的靈活投資方式，還能透過數位通路一鍵下單，讓小資族智慧布局龍頭企業。此方案打破傳統每月扣款次數、日期與金額限制，讓投資人能視個人理財需求自由挑選扣款日，期望透過「百元投資日日扣」這樣親民的投資方式，幫助小資族輕鬆跨出累積財富的第一步，現在線上申購元大龍頭系列任一檔基金更享有「終身0手續費」優惠，大幅降低長期投資成本。

元大銀行以永續為核心，致力提升金融可及性，推動普惠金融與數位轉型，透過優化數位帳戶服務、深入偏鄉教育場域、推動Z世代金融素養，構建涵蓋多樣產品的數位金融生態系；同時強化營運數位化、實踐節能減碳，朝向淨零永續願景邁進，展現企業ESG實踐力。

