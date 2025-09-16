永豐投信榮獲第九屆指標台灣年度基金大獎雙殊榮

永豐投信再傳捷報，於「第九屆指標台灣年度基金大獎」中大放異彩！旗下「永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型」榮獲「最佳表現基金大獎同級最佳」，「永豐亞洲民生消費基金」則是摘下「最佳表現定期定額大獎同級最佳」。憑藉卓越的投資表現與穩健的操作策略，永豐投信在競爭中脫穎而出，充分展現其敏銳的市場洞察力與為投資人創造長期價值的堅定承諾。

主辦單位以嚴謹的評選標準，涵蓋基金績效、投資策略等面向，對參賽基金進行全面檢視。永豐投信兩檔得獎基金以優異的長期績效與穩健的風險管理表現，贏得讚賞。此殊榮不僅彰顯永豐投信在金融商品研發上的卓越成果，更突顯其專業精實的資產管理能力，成為投資人信賴的首選品牌。

永豐滬深300紅利指數基金是追蹤滬深300紅利指數，精選A股大型權值股與高股息標的，結合成交金額、市值規模及股息殖利率三大特色，打造出色的指數化投資組合。其淨值表現與指數高度貼合，助投資人輕鬆掌握市場脈動。該基金提供新台幣、美元、人民幣等多幣別選擇，滿足多元資產配置需求，特別適合追求收益與防禦性的投資人。憑藉對大陸經濟轉型與高股息策略的深入研究，該基金在全球政經波動中展現強勁韌性，為投資人提供優質選擇。

永豐亞洲民生消費基金聚焦亞洲新興市場的消費趨勢，靈活布局零售、電商及科技等民生消費產業，精選具長期成長潛力的優質企業。該基金緊扣亞洲中產階級崛起與數位化消費浪潮，結合嚴謹選股與風險分散策略，成功捕捉人口結構變遷與消費升級的投資機遇，憑藉敏銳的市場洞察與動態調整，深受投資人青睞，為追求長期資本增值的投資人提供不錯的投資工具。