台幣再次衝關30元關卡！收30.101元 升值1.27 角
台幣再次衝關30元關卡，今日延續升勢，在尾盤前央行再度進場調節，讓升幅稍事收斂，終場收在30.101元，升值1.27角。
外界等待美國聯準會降息，帶動國際美元持續走弱，外資熱錢匯入積極，匯銀主管表示，早盤受到外資大舉匯入影響，新台幣一路過關，升破30.2、30.1元兩大整數關卡，此外，因為上半年的餘悸猶存，出口商恐慌拋匯潮出現，帶動新台幣午盤過後升勢不斷。
央行理監事會前熱錢湧入，匯銀主管指出，外在環境有美元走弱因素，內部則有台股吸金力道十足，兩股勢力合流自然帶動新台幣走勢驚人，根據統計，台幣短短兩周升值幅度超百分之二，市場端看聯準會降息力道，如果降息幅度比預期更大，難保台幣匯價不會再有一波升勢出現。
